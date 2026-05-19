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Attualità | 19 maggio 2026, 16:07

“Stiamo sognando”: a Diano d’Alba il debutto teatrale dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo

Sabato 23 maggio alla Tenuta dello Spianamento andrà in scena lo spettacolo conclusivo del laboratorio nato dopo la vittoria del Premio Reis Encreuse Ragazzi 2025

“Stiamo sognando”: a Diano d’Alba il debutto teatrale dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo

Un laboratorio nato quasi in punta di piedi, settimana dopo settimana, tra improvvisazioni, timidezze superate e desiderio di mettersi in gioco. Ora quel percorso arriva sul palco, davanti al pubblico, trasformandosi in uno spettacolo che raccoglie mesi di lavoro condiviso.

Sabato 23 maggio alle ore 16.30, alla Tenuta dello Spianamento di Diano d’Alba, gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo porteranno in scena “Stiamo sognando”, spettacolo teatrale conclusivo del laboratorio avviato nel gennaio 2026.

Il progetto nasce dal riconoscimento ottenuto dalla scuola al Premio Reis Encreuse Ragazzi 2025, manifestazione ospitata a Bosia, dove l’istituto dianese aveva conquistato il premio che prevedeva proprio la realizzazione di un percorso teatrale formativo dedicato agli studenti.

Da allora i ragazzi hanno affrontato un’esperienza costruita non soltanto sulla recitazione, ma soprattutto sull’espressione personale, sull’ascolto e sulla capacità di stare insieme dentro uno spazio creativo condiviso.

Durante gli incontri i partecipanti hanno lavorato sull’improvvisazione, sulla gestione delle emozioni e sul rapporto con il pubblico, imparando progressivamente a muoversi sul palco con maggiore sicurezza.

A guidare il laboratorio è stata Silvia Negro, che ha accompagnato i ragazzi lungo tutto il percorso, costruendo un clima basato sulla fiducia reciproca e sulla libertà espressiva.

Il risultato sarà uno spettacolo che, più che una semplice rappresentazione teatrale, vuole diventare la restituzione pubblica di un’esperienza educativa vissuta durante l’anno scolastico.

“Stiamo sognando” proverà infatti a raccontare proprio questo: il percorso di crescita costruito attraverso il teatro, tra emozioni, relazione e creatività.

L’appuntamento è fissato alla Tenuta dello Spianamento, in via San Sebastiano 6 a Diano d’Alba. L’ingresso sarà libero.

redazione

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