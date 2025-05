A Busca il primo musical messo in scena dentro una mongolfiera: tutto pronto per la XIV Giornata della Meteorologia [VIDEO]

In collaborazione con il Comune di Busca, Assoimprese Busca, AssociazioneIngenium e la Fondazione Amleto Bertoni, nella splendida cornice cittadina che ospiterà la Fiera di Piazza in Piazza vi invitiamo alla 14° Giornata della Meteorologia: un evento da non perdere. Al mattino voli in mongolfiera a cospetto del Monviso colorenanno il nostro cielo, in attesa che il nuovo collegamento ferroviario porti alle 0958 alla stazione di Busca, una comitiva di turisti con bike al seguito in arrivo da Torino, che hanno scelto questo mezzo di trasporto sostenibile per passare una giornata tra storia, folclore, mercatini e musica inclusiva nella nostra città

“Proprio il territorio e le sinergie tra comune, associazioni e privati” spiega Gabriele Ghibaudo vice presidente dell’Associazione di volontariato Datameteo Educational “sono il volano segreto per far vivere a quanti sceglieranno questo tessuto sociale, storico, culturale, naturalistico una esperienza unica ed inclusiva”. Aggiunge infatti: “Siamo molto attenti a realizzare per quanto possibile eventi inclusivi”.

Alle 10:30 e alle 16:00 si partità dal punto informativo dell’Associazione in Piazza Santa Maria I con i Ciceroni della Storia con il tour Busca segreta, metereologica e verticale mentre i nostri volontari vi intratterranno con giochi su clima e sostenibilità per grandi e piccini. Alle 19:30 debutto al Parco Museo dell’Ingenio, con ingresso gratuito della Bastian Contario Band con il primo spettacolo musical - teatrale:“ A cosa servono le mani”, realizzato in una mongolfiera.

Uno spettacolo che si avvarrà di una mongolfiera che non può più volare usata come palcoscenico sensoriale. Uno spettacolo realizzato dalla Bastian Contrario Band esperti di buona musica e buonumore inclusivo supportati dal gruppo sbandieratori: "Le Nuvole".

Il ricavato dello spettacolo sarà donato all’Associazione Ingenium APS che ci ospita nel suo splendido parco museo. Lo sapevi poi che stare un po' con la testa tra le nuvole fa bene… e puoi anche Correre con il Vento. Come?