Racconigi, attenzione sul Castello Reale: sopralluogo delle Commissioni Regionali tra tutela e accessibilità

Sopralluogo al Castello Reale di Racconigi per le Commissioni Seconda e Sesta, chiamate a verificare sul posto le esigenze legate alla tutela del sito e al miglioramento dell’accessibilità. La visita si è svolta all’interno del complesso inserito nel circuito Unesco delle “Residenze della Casa Savoia in Piemonte”, con l’obiettivo di approfondire le prospettive di valorizzazione di uno dei beni storici più significativi del territorio.

Ad accogliere la delegazione, guidata dalla vicepresidente della Seconda Commissione Marina Bordese, è stato il sindaco di Racconigi e presidente dell’associazione “Le Terre dei Savoia” Valerio Oderda. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di un’attenzione continua verso il Castello, considerato un patrimonio non solo cittadino ma dell’intero Piemonte.

Particolare rilievo è stato attribuito al Parco, che attraversa una fase delicata ma al tempo stesso rappresenta uno spazio strategico per attività culturali, eventi e iniziative legate all’arte. Il complesso, è stato sottolineato, deve continuare a svolgere il ruolo di punto di riferimento identitario per Racconigi e per l’area sabauda.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della mobilità. Nel corso del sopralluogo si è discusso dell’opportunità di inserire fermate ferroviarie più frequenti sulla linea Torino–San Giuseppe di Cairo, così da agevolare soprattutto l’arrivo delle scolaresche in treno. Sul tavolo anche il potenziamento del cicloturismo, con convogli attrezzati per il trasporto delle biciclette.

L’associazione “Le Terre dei Savoia” nasce proprio con l’obiettivo di unire e promuovere l’identità di un territorio legato all’antico Ducato, valorizzandone cultura, paesaggio e tradizioni agroalimentari. Racconigi, in questo quadro, custodisce un patrimonio di straordinario valore: oltre 9 mila beni mobili, tra arredi, dipinti, orologi e porcellane dal XVI al XX secolo, 10 mila volumi e 18 mila fotografie d’epoca.

Alla visita, richiesta dalla stessa Marina Bordese e da Federica Barbero di Fratelli d’Italia, hanno preso parte anche i consiglieri Daniele Sobrero della Lista Cirio, Emanuela Verzella, Mauro Calderoni del Partito Democratico e Giulia Marro di Avs.