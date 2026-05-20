Crava, una serata dedicata al tempo delle meridiane

Prima degli orologi meccanici e dei display digitali, a segnare il passare delle ore erano il sole e le ombre. Per secoli le meridiane hanno accompagnato la vita quotidiana, unendo osservazione del cielo, ingegno e tradizione.

A questo tema sarà dedicato il prossimo appuntamento culturale organizzato dalla Biblioteca “Don Franco Mattalia” di Rocca de’ Baldi Crava.

La serata, dal titolo “Le meridiane: dove il sole segna il tempo”, si terrà venerdì 29 maggio alle 21 nel Salone Polivalente di via Giovanni XXIII n.1 a Crava. Ospite dell’incontro sarà l’ingegner Giuseppe Viara, gnomonista esperto in costruzione e restauro di orologi solari, che guiderà il pubblico alla scoperta delle meridiane e della loro evoluzione fino ai giorni nostri.

La serata avrà un taglio divulgativo e accessibile, con particolare attenzione agli esempi pratici e alle meridiane presenti sul territorio: Mondovì, Farigliano, Crava ecc.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i principi fondamentali del funzionamento dei quadranti solari, ma ampio spazio sarà dedicato soprattutto alla analisi e alla lettura di meridiane antiche e moderne, molte delle quali visibili nei paesi della zona e spesso osservate senza conoscerne davvero significato e funzionamento.

Le meridiane, infatti, non appartengono soltanto al passato: la gnomonica è ancora oggi una disciplina viva e continua a ispirare la costruzione di nuovi orologi solari, capaci di unire precisione, arte e tradizione.

L’incontro di venerdì 29 maggio, ad ingresso libero, è aperto a tutti, dagli appassionati di astronomia e storia locale a chi semplicemente desidera ,anche per curiosità, conoscere una testimonianza affascinante del passato ancora presente nel nostro quotidiano.





