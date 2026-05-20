Spazzamondo, Coldiretti Cuneo in campo per l’ambiente

Sabato 23 maggio, in occasione della sesta edizione di Spazzamondo, l’iniziativa ideata e promossa da Fondazione CRC, Coldiretti Cuneo rinnova il proprio impegno per l’ambiente e invita cittadini e famiglie a partecipare a una mattinata di pulizia urbana nel segno della cura del territorio.

L’appuntamento è alle ore 9.30 presso il mercato di Campagna Amica, in piazza della Costituzione a Cuneo. Da qui i partecipanti potranno iniziare la giornata con uno spuntino a Km zero offerto, ritirare il kit Spazzamondo e partire per l’attività di raccolta dei rifiuti. La mattinata si concluderà entro le ore 12 con la consegna di quanto raccolto.

“Spazzamondo è un’iniziativa concreta, capace di richiamare ciascuno alla responsabilità verso gli spazi che viviamo ogni giorno. Come Coldiretti, insieme ad Agrimercato Campagna Amica, partecipiamo con convinzione perché la tutela dell’ambiente è parte integrante del lavoro agricolo. Gli agricoltori sono ogni giorno sul territorio, lo presidiano, lo mantengono vivo e contribuiscono a conservarne bellezza, biodiversità e capacità produttiva” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

Gli agricoltori cuneesi custodiscono quasi la metà del suolo provinciale, pari al 45% del territorio, evidenzia Coldiretti Cuneo, con un’attività quotidiana che non significa soltanto produzione di cibo, ma anche manutenzione del paesaggio, difesa della biodiversità e contrasto al dissesto idrogeologico.

“Invitiamo i cittadini, a partire dalle famiglie, a unirsi a noi sabato 23 maggio per una mattinata semplice ma importante. Prendersi cura della città significa rafforzare il senso di comunità e ricordare che la tutela dell’ambiente passa anche dai piccoli gesti quotidiani. Ogni contributo, sommato a quello degli altri, può fare la differenza” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo.