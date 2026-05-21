“Ogni giorno più emozionante”: la sindaca Manassero apre le porte di "Esseci" a Palazzo Santa Croce

E' ormai quasi pronto palazzo Santa Croce a Cuneo dopo i lavori di riqualificazione, e presto ospiterà la biblioteca civica, che si trasferirà da via Cacciatore delle Alpi per trovare sede nei nuovi spazi. Ma sarà un luogo deputato alla cultura, eventi, musica e per i giovani, si trasformerà in un vero polo nel cuore pulsante della città.



E' recentemente stato battezzato Esseci ed oggi due “cicerone” d'eccezione hanno aperto le sue porte. La sindaca Patrizia Manassero con l'assessora alla Cultura Cristina Clerico hanno infatti accolto in anteprima il presidente della Provincia Luca Robaldo per una visita privata per poter prendere visione dell'opera riqualificata personalmente.





A darne notizia è stata la stessa sindaca sui suoi canali social che ha condiviso: “Oggi a Esseci – ha scritto nel post -, il nuovo polo culturale a palazzo Santa Croce, abbiamo ospitato il presidente della Provincia Luca Robaldo, che ringraziamo per la visita.

Entrare in questo edificio è ogni giorno più emozionante: i lavori sono ormai alle battute finali, con l’arrivo degli scaffali e degli arredi che quest’estate accoglieranno i 330.000 volumi in trasferimento da palazzo Audiffredi.

Spazi dedicati ai giovani, alla lettura, allo studio, agli eventi e alla condivisione: Esseci sarà molto più di una biblioteca, sarà un nuovo luogo di incontro e di cultura per tutta la città.

A settembre apriremo finalmente le porte di questa grande opera pubblica, destinata a trasformare il modo di vivere e abitare Cuneo. Non vediamo l’ora di farlo insieme a tutte e tutti voi!”



C'è fermento, entusiasmo e attesa per questo spazio e per i progetti che l'Amministrazione comunale ha in programma.