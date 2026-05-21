L'artista Valerio Berruti è cittadino onorario di Monticello d'Alba

Sabato 16 maggio, con una cerimonia semplice e sentita, il Comune di Monticello d’Alba ha concesso la cittadinanza onoraria a Valerio Berruti, l'artista che nel 2019 ha realizzato l'opera 'Frammenti' nel piccolo borgo roerino.

Il sindaco Andrea Lanzone aveva avanzato la proposta, poi approvata da relativa delibera, con la seguente motivazione:

“Il Comune di Monticello d’Alba, riconoscendo in Valerio Berruti un artista di caratura internazionale e un interprete autentico dei valori di questa terra, gli conferisce la cittadinanza onoraria in ragione del profondo e duraturo legame instaurato con la comunità locale attraverso l’opera 'Frammenti', complesso monumentale che ha mutato il volto del paese, rendendolo luogo di bellezza, riflessione e identità condivisa”

Ricordiamo che l’Istituto della Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento simbolico per chi, nato in un Comune diverso, anche non residente, si sia particolarmente distinto con iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore dei cittadini, (in questo caso di Monticello d’Alba), o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’intera umanità. La predetta “Cittadinanza Onoraria” consiste in un documento che, redatto su pergamena o targa, viene consegnato in una formale cerimonia alla persona che ne viene insignita ed attesta l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune.

Complimenti vivissimi dunque a Valerio Berruti, nato ad Alba nel 1977, laureato in critica d’arte al D.A.M.S. di Torino, artista di fama nazionale e internazionale, che lavora con affresco, scultura e video-animazione creando immagini essenziali ispirate all’infanzia e al tempo sospeso.

Tra le innumerevoli opere, mostre e installazioni di Berruti ricordiamo 'Alba', la scultura in acciaio inox bronzato alta oltre 12 metri, posizionata in piazza Michele Ferrero ad Alba e chiamata da tutti la 'Bimba', la mostra personale 'More than kids' presso la Fondazione Ferrero di Alba, l’opera 'Non basta il canto delle sirene' collocata in modo permanente sulla banchina nord del porto canale di Cervia e naturalmente il grande complesso monumentale 'Frammenti' a Monticello d’Alba, che ricopre il muro di contenimento sottostante al Castello, con circa 100 bassorilievi in cemento armato e smalto alti 2 metri.

Ancora complimenti a Valerio Berruti, persona di straordinaria sensibilità, semplicità e simpatia, oltre che grande artista.