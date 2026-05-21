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Attualità | 21 maggio 2026, 15:26

Acqua, in arrivo la lettura dei misuratori in dodici comuni della provincia di Cuneo

Dal 25 al 30 maggio gli operatori della ditta “Il Laboratorio” saranno al lavoro a Sanfront, Busca, Dronero, Ostana e negli altri centri interessati

Acqua, in arrivo la lettura dei misuratori in dodici comuni della provincia di Cuneo

Si comunica che dal 25 maggio al 30 maggio gli operatori della ditta “Il Laboratorio” effettueranno le letture dei misuratori dell’acqua nei comuni interessati dal servizio.

Le attività riguarderanno i territori di Sanfront, Busca, Dronero, Ostana, Oncino, Pamparato, Montemale, Lisio, Alto, Polonghera, Briga Alta e Caprauna.

L’operazione rientra nella normale programmazione delle letture dei consumi idrici ed è finalizzata ad aggiornare correttamente la rilevazione dei contatori. Si invita quindi la cittadinanza, laddove necessario, a favorire l’accesso agli operatori incaricati.

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