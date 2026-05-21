A Busca cresce il villaggio dedicato alla prima infanzia

Busca conferma la propria attenzione verso i servizi educativi e il benessere delle famiglie con l’inaugurazione dell’ampliamento del Nido d’infanzia comunale “Pachidù”, che passa da 24 a 48 posti. L’intervento dà un nuovo volto al nucleo educativo di via Pes di Villamarina, dove sono già presenti la scuola dell’infanzia statale e la scuola materna paritaria, a poca distanza dal Polo scolastico.



La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di venerdì 15 maggio, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha sottolineato la capacità di Busca di guardare al futuro investendo in scuole, spazi verdi, attività e sport per le nuove generazioni.



Ad aprire gli interventi istituzionali è stata l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso, che ha introdotto il saluto del sindaco Ezio Donadio: «Siamo orgogliosi di inaugurare questa struttura, che conferma il concreto investimento sul futuro della comunità portato avanti dall’Amministrazione, anche in continuità con quella precedente. Questo intervento rappresenta un ulteriore supporto per i genitori, offrendo un servizio importante nel tempo in cui sono impegnati nel lavoro. Un ringraziamento va agli uffici comunali e a tutti i professionisti coinvolti, che hanno contribuito alla realizzazione di questo risultato».



Sono poi intervenuti Gabriele Eandi, presidente della Cooperativa “Insieme a voi”, che ha evidenziato l’importanza della formazione e della qualità del personale educativo che opera nella struttura, e il dirigente dell’Istituto comprensivo Carducci Davide Martini, con cui il nido collabora da tempo.



L’assessore regionale Marco Gallo, già sindaco di Busca, ha ricordato il percorso avviato negli anni passati per la progettazione e il reperimento delle risorse, sottolineando il valore dell’offerta scolastica del polo educativo buschese, che accompagna bambini e ragazzi dai primi anni di vita fino alla scuola secondaria di primo grado. Una struttura, quella del Pachidù, da sempre molto apprezzata dalle famiglie e considerata un fiore all’occhiello della città.



Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere provinciale Silvano Dovetta e gli amministratori dei Comuni vicini, la vicesindaca di Tarantasca Bruna Giordano e il sindaco di Costigliole Saluzzo Fabrizio Nasi. Dopo il taglio del nastro e lo svelamento della targa, è seguita la visita dei nuovi spazi, prima del momento conviviale conclusivo.



Il Nido d’infanzia comunale “Pachidù” è attivo dal 2010 ed è attualmente gestito dalla Cooperativa “Insieme a voi”. L’ampliamento è stato possibile grazie a un finanziamento di 540.000 euro ottenuto attraverso i fondi PNRR – Next Generation EU: il progetto è stato uno dei sette finanziati in provincia di Cuneo. L’intervento, curato dallo Studio Archistart di Lecce e realizzato dalla Ditta Cornaglia Fratelli di Caraglio, ha previsto l’ampliamento dell’edificio su un’area di 732 metri quadrati situata sul lato sud, in adiacenza alla scuola dell’infanzia Don Becchis. La nuova sezione, collegata all’edificio esistente, comprende due ampi soggiorni - uno per i divezzi e uno per i lattanti - oltre al raddoppio delle aree dedicate al riposo e dei servizi igienici, offrendo spazi moderni, funzionali e accoglienti. Sono state inoltre sistemate le aree esterne, con pavimentazione antitrauma, per garantire ai bambini un utilizzo sicuro degli spazi all’aperto.



