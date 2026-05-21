45 metri sopra Alba: visita guidata sul campanile della Cattedrale con merenda finale

Un pomeriggio alla scoperta di Alba dall’alto, ma anche sotto terra, con un itinerario che unisce storia, paesaggio e sapori del territorio. Sabato 30 maggio il MUDI – Museo Diocesano di Alba propone infatti la speciale visita guidata sul campanile romanico della Cattedrale di San Lorenzo, intitolata “45 metri sopra Alba”, con due turni in programma alle ore 15.30 e alle 17.00.

Le guide del Museo accompagneranno i partecipanti fino a 45 metri d’altezza, lungo l’antica scala ricavata tra le due torri campanarie del X e XII secolo, offrendo una visuale privilegiata sulla città. Al termine della salita, la visita proseguirà nel percorso archeologico dei sotterranei della Cattedrale, dove sarà possibile ammirare importanti testimonianze di epoca romana e medievale, tra cui il selciato del decumano di Alba Pompeia e il fonte battesimale del VI secolo.

La giornata si concluderà nel giardino fiorito della canonica del Duomo con una merenda dedicata ai partecipanti, a base di tisane fresche e prodotti tipici del territorio.

La partecipazione prevede un contributo di 10 euro per gli adulti, 3 euro per gli adulti abbonati Torino Musei, 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e 3 euro per i ragazzi abbonati Torino Musei; ingresso gratuito per gli under 6. La partenza è prevista da piazza Rossetti, con entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria tramite la biglietteria Artsupp, disponibile sulla home page del sito del museo.