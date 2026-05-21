MOTOCICLISMO / I piloti della Black Racing di Roccavione nella Top 10 delle rispettive categorie a Vallelunga

Campagnano di Roma, 15-17 maggio. Nel weekend appena trascorso, presso l'Autodromo "Piero Taruffi" ha preso il via la stagione 2026 della Coppa Italia Velocità che, purtroppo, ha subito messo in scena un grave incidente, che è costato la vita al pilota ed amico del team Dimitri Tempesti. Tutta la squadra si unisce al cordoglio della famiglia del pilota toscano.

Con un meteo difficile, legato alla pioggia che ha accompagnato le performance dei piloti nelle giornate di venerdì e sabato, in cui si è lavorato sugli assetti delle moto, i risultati ottenuti al termine delle qualifiche hanno fatto ben sperare.

(Alessandro Spaggiari davanti ad un nugolo di avversari)

Le diverse gare della domenica, disputate con meteo favorevole, sono state tutte accorciate in modalità Quick Restart, in modo da permettere di far partire tutte le categorie in programma.

Nella mattinata sono scesi in pista i piloti della Pirelli Cup 1000, categoria in cui l'alessandrino Luca Malfatto #101 ed il reggiano Thomas Mattioli #3 hanno finito rispettivamente in decima e dodicesima posizione.

(Luca Malfatto in piega)

Nel pomeriggio invece è toccato dapprima alla RR CUP 1000, con il reggiano Alessandro Spaggiari #53, costretto al ritiro per un problema al cambio, mentre lo svizzero Manuel Alder #183 ha chiuso dodicesimo. Nella classe 1000 avanzata l'austriaco Maximilian Seelos #25 ha concluso in ottava posizione.

Ultimi a scendere in pista sono stati i piloti del Trofeo Italiano Amatori 600, dove il padovano Edward Nardello #555 ed il cuneese Vittorio Frascolino #96 hanno chiuso rispettivamente in ottava e quarta posizione, ottimo risultato per entrambi i piloti, all'esordio con il team.

(Il cuneese Vittorio Frascolino in posa dietro alla sua moto)

“Dolce amaro questo inizio di stagione - ha riferito il team manager Simone Barale -, perdere un amico in pista è stato terribile e questo weekend il pensiero di tutto il team va alla famiglia di Dimitri Tempesti. Sul piano sportivo posso ritenermi soddisfatto della performance offerta dalla Squadra Corse, che con i nuovi ingressi e le riconferme, quest'anno è più affiatata che mai.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor che la supportano in questa stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, XBW Srl, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, D&B Automazioni Srl, CTM Srl, Erregi Srl, I Freschi di Zurli Alessandro, Istituto Ottico Boselli, Sirp Srl, XBW Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, MP Gamma Srl, Sine Cura, Poppi Clementino SpA, Gastaldi Officine Srl, Studio Quality Srl, Hotel Residenz Hochland, Garage 183, Fercasa di Bocedi, Tecno 3, Eliotec Srl, Simic SpA, Live-Tech Srl, Carlini e Malfatto, Biser, AeroGravity, Nardello Guido e Figli Srl, 3B Impianti Elettrici, Reale Infissi, ABM Coperture, Eredi Sabatini Srl.

(Una bella curva di Edward Nardello)

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, Micron Srl, Mat.en. Srl, Magigas, Graph-Art, Al Cappello Alpino e Alpha Racing.

La seconda tappa del campionato è prevista per il 26-28 giugno, quando si correrà sul circuito toscano del Mugello, con la novità di quest’anno della trasmissione in diretta di ogni round su Federmoto TV.