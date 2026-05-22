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Attualità | 22 maggio 2026, 16:05

Asl Cn1, cultura e team building per il benessere dei dipendenti

Con Wellgranda e Fondazione Crc cinquanta operatori coinvolti tra scrittura creativa e musica per rafforzare collaborazione e ridurre lo stress

Asl Cn1, cultura e team building per il benessere dei dipendenti

Grazie al contributo di Fondazione CRC mercoledì 20 e giovedì 21  l'ASLCN1 ha partecipato con successo agli eventi di Team Building organizzati nell'ambito del progetto Wellgranda “Cultura è Benessere anche in Azienda”, che ha consentito a cinquanta operatori di prendere parte ad un’attività formativa volta a migliorare il benessere psicofisico stimolando in modo originale, attraverso pratiche culturali, la creatività, la motivazione, la socializzazione, l'inclusione, contribuendo alla riduzione dello stress.

Il progetto ha l'intento di promuovere l'incontro tra due categorie: operatori culturali e dipendenti Asl, sperimentando due diverse proposte di team building: "Il Viaggio dell'eroe", quale laboratorio di scrittura creativa, realizzato da Noau Officina Culturale a Mondovì che gestisce il Museo Civico della Stampa, attraverso il rafforzamento dei legami all'interno del gruppo e stimolare il pensiero creativo;   "Ritmo di squadra", laboratorio musicale di squadra, gestito dalla Fondazione Scuola APM di Saluzzo, attraverso forme di comunicazione che valorizzano la creatività come strumento di espressione e interazione.

Entrambe le esperienze innovative per l'ASLCn1 hanno riscosso una ottima risposta dei partecipanti che hanno apprezzato la possibilità di sperimentare l'ascolto attivo e la comunicazione non verbale, con un conseguente rafforzamento della fiducia e della collaborazione tra i partecipanti. 

"L'ASLCn1 – afferma il Direttore Generale Giuseppe Guerra- ha accettato con curiosità ed interesse questa opportunità che rientra nel sistema Wellgranda: il risultato ha ripagato le aspettative. Questa modalità di creare gruppo, di riflettere sul senso del fare insieme, di sviluppare dinamiche e allenare la capacità di cooperare pone le basi per una migliore gestione delle attività sanitarie quotidiane".

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