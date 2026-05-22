Murello, Cavallerleone e Ruffia: dal 1° giugno il dottor Milanesio medico titolare

Cambia l’assetto dell’assistenza sanitaria di base nei Comuni di Murello, Cavallerleone e Ruffia. Il dottor Andrea Milanesio concluderà il prossimo 31 maggio l’incarico provvisorio per assumere, dal 1° giugno, il ruolo di Medico di Medicina Generale titolare nel Servizio di Assistenza Primaria, nell’ambito del nuovo Ruolo Unico a ciclo di scelta.

Il professionista continuerà a operare negli stessi ambulatori già attivi sul territorio, garantendo così continuità nell’assistenza. Tuttavia, a partire dalla stessa data, tutti i cittadini dovranno effettuare nuovamente la scelta del medico, compresi gli assistiti già in carico al dottor Milanesio.

La procedura potrà essere effettuata online attraverso l’applicazione “Il mio medico” disponibile sul portale “Salute Piemonte”, accessibile con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria-CNS. In alternativa, sarà possibile recarsi agli sportelli ASL muniti di tessera sanitaria e codice fiscale; in caso di delega, sarà necessario presentare anche il documento del delegante.

Gli sportelli di riferimento sono quelli di Racconigi (via Ospedale 4, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16), Savigliano (ospedale SS. Annunziata, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17) e Fossano (via Ospedale 23, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17).

Restano invariati gli orari degli ambulatori, tutti su appuntamento: a Murello (via Calandra 12) il lunedì dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30; a Cavallerleone (via Carlo Alberto 4) il martedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30; a Ruffia (via Vittorio Veneto 20) il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30.