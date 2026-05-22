Lutto a Bra per la morte di Domenico Impagnatiello, comandante di lungo corso della Polfer

Un Comandante di lungo corso, sempre amato, rispettato dai suoi uomini, per la professionalità, l’onestà, l’impegno e una spiccata sensibilità. Dopo una vita nella Polfer, si è spento Domenico Impagnatiello.

Si è spento all’età di 80 anni tra le braccia dei suoi cari e l’affetto della città di Bra, dove era arrivato nel 1972, originario della Puglia. Alle spalle una carriera ricca di esperienza, che lo ha visto operare da protagonista anche nel compartimento del Piemonte e Valle d’Aosta, fino al traguardo del congedo nel 2005.

Sabato 23 maggio, alle ore 10, sarà celebrato il rito funebre nella parrocchia di Sant’Antonino. In prima fila per l’addio ci saranno la moglie Lina e il figlio Luigi, attorno a cui si stringeranno parenti, colleghi e tanti cittadini per dirgli grazie. Quando si parla di sicurezza a Bra è bene ricordare che tanto merito va alle persone così.