 / Bra e Roero

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Bra e Roero | 22 maggio 2026, 18:46

Lutto a Bra per la morte di Domenico Impagnatiello, comandante di lungo corso della Polfer

Aveva 80 anni. Sabato 23 maggio, alle ore 10, il rito funebre nella parrocchia di Sant’Antonino

Domenico Impagnatiello

Domenico Impagnatiello

Un Comandante di lungo corso, sempre amato, rispettato dai suoi uomini, per la professionalità, l’onestà, l’impegno e una spiccata sensibilità. Dopo una vita nella Polfer, si è spento Domenico Impagnatiello.

Si è spento all’età di 80 anni tra le braccia dei suoi cari e l’affetto della città di Bra, dove era arrivato nel 1972, originario della Puglia. Alle spalle una carriera ricca di esperienza, che lo ha visto operare da protagonista anche nel compartimento del Piemonte e Valle d’Aosta, fino al traguardo del congedo nel 2005.

Sabato 23 maggio, alle ore 10, sarà celebrato il rito funebre nella parrocchia di Sant’Antonino. In prima fila per l’addio ci saranno la moglie Lina e il figlio Luigi, attorno a cui si stringeranno parenti, colleghi e tanti cittadini per dirgli grazie. Quando si parla di sicurezza a Bra è bene ricordare che tanto merito va alle persone così.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium