Paesana, il viale della Biodiversità: la Fondazione CRC premia il progetto di valorizzazione del Viale dei Caduti

Dallo spin-off di “Segni e Passi”, è nato “Il viale della Biodiversità”: trasposizione su carta di un sogno condiviso tra un gruppo di cittadini e affezionati di Paesana, uniti dalla sensibilità ai temi della biodiversità e degli spazi “a misura d’uomo”.

Il progetto verte sulla riqualificazione del Viale dei caduti seguendo un concetto di biodiversità nel senso più ampio, che guarda a vari ecosistemi, abbraccia la dimensiona della fragilità ed esalta la diversità anche delle persone, attraverso azioni di sensibilizzazione e sostituzione di arredi.

La candidatura è stata una piccola scommessa a sei mani, elaborata con l’entusiasmo maturato nell’ambito delle azioni di comunità avviate con “Segni e Passi” (progetto di valorizzazione del patrimonio escursionistico attraverso azioni di coinvolgimento di comunità, finanziato dalla Compagnia di San Paolo).

Mettendo in dialogo percorsi professionali, punti di vista e generazioni diverse, Alex Alberto (biologo ricercatore e consigliere Proloco), Serena Casale (Assessore Comunale) e Caterina Morello (project manager) hanno dato forma al dossier che ha conquistato la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha deliberato un contributo di 10.000 Euro nell’ambito del bando +api-Oasi fiorite per la biodiversità (con copertura del 100% delle spese).

L’area individuata è un viale pedonale ad alta frequentazione che costeggia il fiume Agliasco nel centro di Paesana Santa Maria - tra la casa canonica (Piazza Vittorio Veneto) e Via Nicolini. Accessibile livello strada, a pochi passi dalla maggiore piazza del paese, è apprezzato per l’accessibilità, l’ombra e l’aria fresca che - soprattutto nei mesi estivi - lo rendono un’oasi di pace e refrigerio anche per persone con difficoltà motoria e mamme con la carrozzina.

Le crescenti difficoltà economiche e la carenza di personale dei comuni, unite al parziale spopolamento delle abitazioni lungo il viale, ne hanno purtroppo alimentato negli anni situazioni di progressivo abbandono.

Le opere, previste per l’autunno, permetteranno la riqualificazione del verde, la creazione di due varchi fioriti in prossimità degli accessi, il posizionamento di cartellonistica didattica e la sostituzione delle panchine degradate.

Proseguendo nel solco delle azioni di cittadinanza attiva, i progettisti hanno previsto la costituzione di un comitato di cura e lo sviluppo di attività di sensibilizzazione e didattica. La presenza di numerosi micro habitat ha catturato l’interesse del Parco del Monviso che ha concesso il Patrocinio; il Consorzio Monviso Solidale ha apprezzato le caratteristiche di accessibilità dell’area individuata, manifestando il sostegno all’iniziativa.