Radio Fossano BackInTown accende il segnale: al via la web radio comunitaria [VIDEO]

Una squadra sin da subito affiatata con oltre 30 volontari, un anno di attenta formazione con lo speakeraggio, un palinsesto di oltre 20 trasmissioni pronte a partire (ora solo puntate “zero” registrate, poi il via alle dirette da lunedì 25 maggio), 17mila brani a disposizione per una playlist musicale invidiabile concessa da tanti appassionati collezionisti.

Così le premesse, in un clima di massimo entusiasmo, per la presentazione ufficiale di “Radio Fossano BackInTown” (realtà Aps affiliata Acli), che si è tenuta nel salone d’onore del Palazzo del Comandante, sede della Fondazione CRF di Fossano.

A inaugurare il segnale audio (aperto dal celebre brano motivetto di Dick Moran “Woo hoo”), ieri, giovedì 21 aprile, precisamente alle 17.30, la presidente della web radio comunitaria riapprodata in città in una versione digitale (e sulle orme di quella che fu di “Tele Radio Fossano”, a partire dagli anni ‘60), Simona Moretto, accompagnata dal suo valido staff di soci fondatori.

Per la cerimonia d’inaugurazione erano presenti, oltre al presidente padrone di casa della Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, il sindaco della Città Dario Tallone, una rappresentanza dell’amministrazione (tra cui l’assessore Cinzia Cuzzilla e la presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi) e tutto lo staff del direttivo, speaker e addetti ai lavori di “Radio Fossano BackInTown”, a partire dai soci fondatori del direttivo, insieme a Moretto: Paolo Bergese, Agata Pagani, Luca Testolin, Dante Fiandrino, Mauro Mandrile e Lorenzo Enrici. Non solo: era presente anche Radio R18, che ha offerto una fondamentale consulenza per la partenza del percorso di un’emittente radio fossanese ritornata in vita.

“Radio Fossano BackInTown” (disponibile su www.backintown.it – mail per informazioni: radiofossano@backintown.it) è nata come web “radio comunitaria – corale”, rivolta a tutti e orientata ad argomentare tutti i più disparati argomenti sociali: dalla disabilità ai giovani, passando ai temi di cucina, attualità, musica, sport e non solo, mettendo sempre come comune denominatore la comunità di Fossano.

Attualmente la sede radiofonica non ha trovato un vero spazio fisico a Fossano (è a Genola presso le sedi del Centro Giovani), “ma l’appuntamento è soltanto rinviato”, come ha promesso il sindaco Tallone. Lo avrà infatti in futuro, all’interno di Casa Ricaldone, la prossima Casa delle associazioni in via Bava, per cui ora sono in corso i lavori di completa ristrutturazione. I ringraziamenti d’obbligo da parte della presidente Moretto vanno quindi in generale, oltre ai Comuni di Fossano e Genola, anche ai principali sponsor e partner, tra cui la Fondazione CRF, la Strafossan, la Fondazione CRC, Ci.Mo. Impianti , la Forti Sani e l’ ASD Autonomi.