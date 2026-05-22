La Biblioteca civica di Ceva ospita la presentazione de “L’assedio di Mongiardino”

Martedì 26 maggio, alle ore 15.30 per l’Università degli Adulti e alle ore 20.30 per il pubblico generico, la Biblioteca civica "Aloysius Bertrand" di Ceva (via Pallavicino, 11) ospiterà la presentazione del libro di Pietro Grosso (pseudonimo) "L’assedio di Mongiardino”.

Nel decimo secolo dopo Cristo a Mongiardino, piccola località situata nel basso Piemonte, la vita scorre lenta, ma eventi drammatici stanno per travolgere la comunità locale e cambiare il corso della sua storia. Basato su fatti storici, il libro si ispira a una vicenda che ancora oggi è avvolta da un alone di leggenda.

L’autore, classe 1964, è nato e vive in Valle Tanaro ed è particolarmente legato a Pamparato, luogo di origine della famiglia della madre.

Si ricorda che entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, la presentazione serale inoltre è a ingresso libero e aperta a tutti.