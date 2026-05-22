Bra in lutto, rinviata la prima serata di “Aperitivi in Consolle”

Il Comune di Bra, Ascom Bra Confcommercio, gli organizzatori e i locali aderenti della serata “Aperitivi in Consolle”, in programma questa sera, hanno convenuto congiuntamente di rinviare l’evento alla luce della scomparsa di Carlin Petrini.

La città di Bra perde oggi un illustre concittadino, figura di straordinario valore umano, culturale e sociale, la cui visione ha saputo superare i confini del territorio braidese per affermarsi a livello internazionale. Attraverso il suo impegno instancabile, Carlin Petrini ha contribuito a diffondere nel mondo i principi della sostenibilità, del “buono, pulito e giusto”, della tutela delle tradizioni, delle produzioni locali e del rispetto delle comunità e dell’ambiente.

La sua attività, sviluppata nel corso di decenni, ha lasciato un segno profondo non soltanto nella cultura enogastronomica mondiale, ma anche nel modo di concepire il rapporto tra territorio, economia, agricoltura e qualità della vita.

In un momento di così grande tristezza e partecipazione collettiva, le istituzioni cittadine, le associazioni di categoria e gli organizzatori hanno ritenuto doveroso sospendere l’iniziativa prevista per questa sera, unendosi al cordoglio della famiglia, degli amici e dell’intera comunità braidese.

Bra si stringe con riconoscenza attorno al ricordo di un uomo che ha saputo rappresentare con autorevolezza, intelligenza e passione la propria terra nel mondo.

La data di stasera verrà recuperata nel mese di luglio.