Tesisquare premia il talento: 22 borse di studio per gli studenti STEM

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 21 maggio, nella sede Tesisquare di Bra-Cherasco, la cerimonia annuale di consegna delle borse di studio dedicate agli studenti meritevoli nelle discipline STEM. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione DIG421 e l’Associazione Amici di Cecilia, ha premiato 22 tra studentesse e studenti provenienti da istituti delle province di Cuneo e Torino.

Ad aprire l’incontro è stata Marcella Brizio, vicepresidente della Fondazione DIG421, che ha richiamato le “tre T” fondamentali per il successo: «Talento, tenacia e tempismo. Investire nel talento di oggi significa creare la crescita di domani».

Davanti a una Sala dei 100 gremita di studenti, famiglie e insegnanti, il fondatore e presidente di Tesisquare Giuseppe Pacotto ha posto l’accento sulle sfide del presente, a partire dall’impatto dell’intelligenza artificiale: «Sta accelerando più di quanto immaginiamo e richiede scelte rapide ma consapevoli. La tecnologia deve restare uno strumento al servizio dell’essere umano: è fondamentale mantenere competenze elevate per poterla governare».

A sottolineare il valore del legame tra formazione e mondo produttivo è stato anche il provveditore agli Studi di Cuneo, Umberto Pelassa, che ha evidenziato l’importanza di una collaborazione continua tra scuola e impresa. Un concetto ripreso anche da Sara Brino, HR di Tesisquare, che ha illustrato i progetti di alternanza scuola-lavoro e i Career Day, grazie ai quali ogni anno oltre 200 giovani entrano in contatto con l’azienda, oggi composta da più di 500 collaboratori a livello nazionale e internazionale.

Il momento centrale della cerimonia è stato la consegna delle 22 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna. Un riconoscimento concreto al merito e all’impegno, che rappresenta anche un segnale di fiducia verso le nuove generazioni e il futuro del territorio. I premiati provengono da dieci istituti, tra cui il Guala e il Giolitti-Gandino di Bra, il Vallauri di Fossano, il Cocito e l’Einaudi di Alba, il Denina-Pellico-Rivoira di Saluzzo, il Delpozzo di Cuneo, il Baldessano-Roccati di Carmagnola, il Maxwell di Nichelino e il Pininfarina di Moncalieri.

Tra gli ospiti anche i sindaci di Bra e Cherasco, Gianni Fogliato e Claudio Bogetti, e la squadra del liceo “Giolitti-Gandino”, vincitrice della 17ª edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, testimonianza concreta dell’eccellenza giovanile del territorio.

Un’iniziativa che si rinnova negli anni e che nel 2026 si amplia ulteriormente agli indirizzi scientifici tradizionali, confermando l’impegno condiviso nel sostenere formazione, cultura e innovazione, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.



