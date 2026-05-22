Bra, tra vigneti e motori di una volta con il Lions Club Bra Host

Il Lions Club Bra Host invita ad un viaggio nel tempo tra colline, vigneti e castelli. Per appassionati e collezionisti l’appuntamento è domenica 24 maggio, per una giornata dedicata alle auto d’epoca, sportive, tour panoramici e convivialità.

Il programma è super interessante. Ore 9 ritrovo a Bra, presso il piazzale Grande Torino (accanto al Santuario della Madonna dei fiori), per iscrizioni, ritiro welcome kit e colazione; ore 9.30 inizio itinerario nelle Langhe tra vigneti e castelli; ore 12.30 arrivo presso le Cantine Moscone di La Morra e pranzo.

Il costo è di euro 50 a persona e il ricavato sarà devoluto al progetto “Cani guida Lions”. Prenotazione obbligatoria ai numeri 335/5893618 (Valter), 335/1271526 (Gerardo). I posti sono limitati, quindi occorre affrettarsi.