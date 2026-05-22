La passione per la Storia ispira il Vallauri

Come da consolidata tradizione, anche quest’anno il Vallauri ha aderito al “progetto scuole” proposto dagli organizzatori del Premio internazionale Cherasco Storia, in collaborazione con il referente dell’Istituto, il prof. Alessandro Giordanetto. Alcuni studenti della 5^A e B LSS (Liceo scientifico delle scienze applicate) e della 4B Inf (indirizzo informatico) sono stati coinvolti nella lettura del saggio dello storico inglese vincitore del premio Cherasco Storia 2026: il professor Richard Overy, docente onorario dell’università di Exeter, autore di Pioggia di distruzione (Einaudi, Torino, 2025). Gli allievi, dopo aver letto in autonomia l’opera – imperniata sulla ricostruzione documentaria delle strategie, le controversie, le decisioni messe in atto in relazione ai bombardamenti statunitensi ai danni del Giappone nel corso dell’ultima fase della Seconda Guerra mondiale sul fronte Pacifico –, hanno personalmente rielaborato i contenuti, mettendo a frutto in forme differenti le loro competenze.

I lavori più significativi sono stati quelli di Matteo Longo, Alessandro Miretto, Enrico Panetto e Lorenzo Tagliapietra, che hanno realizzato una trasposizione curata e approfondita del volume, dando vita a una pagina web densa di riferimenti teorici e iconografici; e quelli di taglio più specificamente narrativo redatti da Nicolò Gatto (Prima che il cielo cambiasse, un affondo nelle confidenze diaristiche di Akira, un ragazzo di Hiroshima, poco prima della deflagrazione atomica) e da Nikola Milojkov (4^B Inf), che ha presentato una breve operetta epistolare, La morte di Themis, sottolineando la progressiva presa di coscienza degli effetti deleteri dei bombardamenti attraverso le lettere fittizie inviate da un soldato dell’aviazione americana al fratello. Quest’ultimo lavoro, in particolare, ha consentito a Nikola di essere scelto come destinatario di una delle borse di studio del valore di 1000 euro, consegnate dagli organizzatori di Cherasco Storia durante il pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, presso il Teatro Salomone di Cherasco.

Complimenti a Nikola, per il gratificante traguardo raggiunto, e a tutti gli studenti partecipanti, per la dedizione e l’impegno profusi.