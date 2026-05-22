Hannah Cutajar spiega come l'intrattenimento digitale sta rimodellando il settore a livello globale

Di origine Maltese, Hannah Cutajar è una specialista di iGaming ed editor, attualmente ricopre la posizione di desk Gaming per una piattaforma di casinò tra le più rinomate nel settore e rivolge la sua esperienza professionale verso gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e il Canada.

Con un’importante esperienza nel settore, che vanta 6 anni nella produzione dei contenuti, ci racconta come l’intrattenimento digitale sta cambiando pubblico, ma anche standard di fiducia e le stesse responsabilità editoriali.

Non abbiamo resistito a intervistare Hannah e le abbiamo chiesto di spiegare come l'intrattenimento digitale stia rimodellando il settore a livello globale.

Domanda: Ciao Hannah, benvenuta in redazione. La prima domanda che vogliamo farti è: da dove bisogna partire quando parliamo di intrattenimento digitale globale?

Hannah Cutajar: Ciao, è un piacere essere qui. La domanda è particolarmente interessante e devo dire che bisogna partire dal dato oggettivo che il digitale ha abbattuto le barriere tradizionali. Oggi i giocatori possono cercare tutte le informazioni sul Web e vivere ogni esperienza differente.

Per questo motivo, il lavoro editoriale deve essere specifico e mai generico. Per esempio, col mio team seguiamo 12 mercati regolamentati e il nostro obiettivo è comprendere le esigenze dei clienti: pagamenti, bonus, tempi di prelievo, assistenza e trasparenza, persino le licenze.

D: Quanto valore assume la tua formazione in marketing e management?

Hannah Cutajar: La mia formazione ed esperienza professionale sono determinanti ai fini del mio lavoro, mi spiego in maniera più approfondita. Marketing e management sono il perno fondamentale degli studi, per comprendere nello specifico i comportamenti dei consumatori.

Ho studiato Economia all’Università di Malta, ho svolto diverse professioni in vari ruoli prima di passare a tempo pieno al settore editoriale, questo mi ha aiutato notevolmente a inquadrare l’intrattenimento digitale non soltanto come semplice contenuto, ma come un’esperienza complessa nella sua totalità.

Non basta che una piattaforma si limiti solo al suo funzionamento, ma bisogna spiegare nei dettagli ogni singola operazione agli utenti in maniera semplice e chiara, affinché un brand possa avere successo e migliorare il suo funnel di conversione.

D: In che maniera gli utenti hanno convertito le priorità di questo settore?

Hannah Cutajar: Oggi gli utenti hanno molta più voce in capitolo rispetto al passato e questo incide notevolmente, perché attraverso le community e le piattaforme specifiche come Reddit, Trustpilot e così via, mostrano ogni tipologia di problema, anche quelli che non emergono nei comunicati ufficiali e nelle FAQ.

Quindi, quando valutiamo un casinò online è fondamentale ascoltare i consigli di chi già lo usa, non semplicemente affidarci alle promesse della piattaforma. In questo senso, l’intrattenimento digitale è anche globale e la fiducia, la Web Reputation, si costruisce in ogni dettaglio concreto.



D: Quando si opera su mercati differenti, cosa cambia per un sito di intrattenimento?

Hannah Cutajar: In poche parole: tutto. Cambiano le licenze, la comunicazione stessa, le modalità di bonus e rimborsi, la tutela degli utenti e anche lo stesso linguaggio usato dagli operatori. Il mio desk riguarda ben 12 mercati, di conseguenza serve sempre un approccio locale all’interno di una visione globale.

D: Come si mantiene la credibilità a un livello alto e quanto contano la trasparenza e il gioco responsabile?

Hannah Cutajar: Per mantenere alto il livello di credibilità è necessario lavorare su un linguaggio semplice e diretto, ogni decisione editoriale non deve mai dipendere dagli operatori. Ogni dato deve essere verificato alla fonte e bisogna segnalare tutti gli errori. Una semplice clausola, anche un numero, ogni dettaglio può cambiare le carte in tavola e dare luogo a una cattiva recensione in caso di imprecisioni o fraintendimenti dovuti a un linguaggio poco chiaro.

Ecco perché la trasparenza ha un ruolo fondamentale, centrale, e parlare dei limiti di deposito, tempistiche di prelievo, pause, autoesclusione, non è più un’opzione, ma è parte integrante di questo lavoro. Il gioco responsabile è ormai al centro dell’attenzione nei Paesi che propongono una regolamentazione efficace.

D: Quali competenze serviranno nel futuro prossimo?

Hannah Cutajar: Proprio per le ragioni che ho appena analizzato, le competenze nei prossimi anni dovranno essere ibride, perché non basta scrivere bene, ma bisogna conoscere il prodotto, le leggi che lo regolamentano e le differenze sostanziali tra un Paese e un altro. La grande sfida globale è quella di trasformare la velocità di esecuzione in informazioni affidabili e corrette, senza far solo rumore.

D: In una frase, come sta cambiando l'intrattenimento digitale nel settore a livello globale?

Hannah Cutajar: L’intrattenimento digitale sta diventando sempre più internazionale, quindi più esigente perché sempre verificabile, grazie proprio agli strumenti che il Web ci propone, per questo necessita di maggior attenzione.

Non è possibile racchiudere in una semplice frase questo contesto, proprio per via della sua enorme complessità, ed è proprio questo il focus del discorso che io affronto durante i meeting con il mio pubblico, perché chi lavora in questo settore, deve accettare che la fiducia non nasce soltanto dal marketing, ma anche dalla trasparenza, dal rispetto per chi legge e da prove concrete che ognuno di noi ha sempre a portata di mano.















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