Gabriele Giletta, sindaco di Villanova Solaro, alla Scuola di Formazione Politica della Lega a Roma

C’era anche il sindaco di Villanova Solaro, Gabriele Giletta, tra i partecipanti all’11ª edizione della Scuola di Formazione Politica della Lega, svoltasi nei giorni scorsi a Roma.

Un appuntamento nazionale che ha riunito giovani amministratori e dirigenti politici provenienti da diverse regioni italiane con l’obiettivo di approfondire temi legati alla gestione degli enti locali, all’innovazione e allo sviluppo dei territori.

Giletta, 25 anni, tra i più giovani sindaci d’Italia, ha preso parte al percorso formativo insieme ad altri amministratori locali, confrontandosi su problematiche e opportunità che riguardano da vicino i comuni italiani. L’iniziativa, intitolata ‘Penso, conosco, creo’, ha previsto momenti di dibattito e approfondimento sulle autonomie locali, sulle nuove tecnologie e sulle prospettive di crescita dei territori.

Nel corso dell’evento i partecipanti hanno incontrato il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini e il senatore Armando Siri, promotore della scuola di formazione.

La partecipazione del giovane sindaco di Villanova Solaro si inserisce nel percorso di formazione rivolto a una nuova generazione di amministratori locali, sempre più coinvolti nei momenti di confronto politico e istituzionale a livello nazionale.

“È stata un’occasione di confronto particolarmente significativa, che ha arricchito il mio percorso amministrativo grazie al dialogo con sindaci e giovani provenienti da tutta Italia – dichiara Giletta –. Momenti come questi sono preziosi per condividere esperienze, approfondire le sfide concrete che i nostri comuni affrontano quotidianamente e confrontarsi su soluzioni e buone pratiche utili ai territori. Ringrazio la Lega per l’opportunità formativa che rappresenta uno stimolo importante a migliorare costantemente il lavoro al servizio dei cittadini”.