VERSO IL VOTO / “Magliano riparte”: il candidato sindaco Francesco Belgrano punta al rilancio economico e sociale del paese [VIDEO]

È tempo di voto a Magliano Alpi, domenica 24 e lunedì 25 maggio, per eleggere il nuovo primo cittadino. Con l'obiettivo di lavorare sull' ascolto e sul coinvolgimento cittadino, è nata la lista “Magliano Riparte”, già presentata ufficialmente lo scorso martedì 19 maggio nel salone della locale biblioteca, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Belgrano.

A supporto di Belgrano, 44 anni, sociologo, ci saranno 10 candidati.

“Sarà un mix tra generazioni ed esperienze professionali e di volontariato diverse, persone accumunate dalla voglia di contribuire alla crescita e al progresso di Magliano. – ha commentato il candidato sindaco - Una lista che vede la presenza di maglianesi che sono stati amministratori nell’ultimo ventennio con ruoli e responsabilità diverse accanto a chi si presenta per la prima volta, tutti uniti dal desiderio di far ripartire il paese guidandolo verso la stabilità e il cambiamento”.

Tra i presenti in lista come candidati consiglieri e assessori, in rigoroso ordine alfabetico: Rebecca Boglione, 27 anni, infermiera; Francesco Chiera, 65 anni, medico ortopedico in pensione, Beppe Danna, 58 anni, bancario; Ferrero Paola, 61 anni, agente di viaggio in pensione, Piero Ferrua, 69 anni, operario pensionato; Mattia Galliano, 39 anni, architetto; Fabio Gallo, 49 anni, artigiano e capogruppo degli Alpini di Magliano Alpi; Matteo Musso, 56 anni, insegnante di scuola secondaria; Martina Peirone, 29 anni, assistente sociale e Mauro Rosso detto Spillo, 52 anni, artigiano edile.

“Sono tutti cittadini che da sempre si impegnano per il bene di Magliano Alpi e che intendono continuare a costruire insieme il futuro della loro comunità. – ha concluso Belgrano, che intende raccogliere l’eredità del compianto e stimato papà Edoardo, che amministrò a inizi anni 2000 il paese con determinazione e profondo senso del dovere.

Il video promozionale del candidato Belgrano (GUARDA IL VIDEO)

Tra gli obiettivi primari di “Magliano riparte” il progetto specifico per la riduzione della Tari, utilizzando il 15% delle compensazioni ambientali, l’attenzione massima verso la discarica locale e l’isola ecologica; il rinvigorimento del commercio locale; il lavoro per riportare in primo piano la progettualità che prevede la messa a punto della rotatoria degli Zucchi (dopo un iter bocciato dalla precedente amministrazione a fondi regionali, di Anas e Comune, praticamente acquisiti, per la sua realizzazione). Poi ancora un occhio di riguardo sulla Terza Età, ma anche sui giovani, con la volontà di rendere possibile il Servizio Civile universale, dedicato ai giovani studenti fra i 18 anni e i 25 anni e di costituire anche il Consiglio comunale dei ragazzi. Tra le altre proposte della squadra, far rinascere il gruppo di Protezione Civile e rivitalizzare la piazza del centro con nuove attività e servizi. Più in generale per la collettività, un servizio di trasporto pubblico “intelligente”, permettendo di ridurre le distanze fra paese e frazionisti e l’idea di destinare una sede per lo Sportello del cittadino. Tanti obiettivi per un unico fine: l’interesse della comunità maglianese.