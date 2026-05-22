Busca, il Volley femminile ricevuto in Municipio dopo la promozione in Serie C

Lunedì 18 maggio, prima dell’inizio del Consiglio comunale, l’Amministrazione ha accolto in Municipio la squadra femminile del Busca Volley che nelle scorse settimane ha conquistato la promozione in Serie C, coronando un traguardo tanto atteso.



A nome dei presenti, il sindaco Ezio Donadio si è congratulato con le atlete: «Abbiamo seguito con entusiasmo il vostro percorso e i risultati che avete ottenuto, fino al salto finale. Avete davanti la strada spianata, mantenete questo spirito e questa forza, complimenti!».



Alle parole del primo cittadino si è unito l’assessore allo Sport Diego Bressi: «Un plauso alla società, che ha saputo mettere insieme un gruppo di individualità da cui è nata una squadra coesa che ha realizzato una impresa destinata a rimanere negli annali. Siamo lieti di consegnarvi questo riconoscimento ufficiale per l’eccezionale stagione, con l’augurio che sia solo il primo di molti altri successi. Continuate con questo ritmo!».



Al termine dell’incontro, la squadra ha donato all’Amministrazione una maglia autografata. Il presidente della società, Willy Rosso, ha ringraziato il Comune e gli sponsor per il sostegno, esprimendo con emozione l’orgoglio per l’incredibile percorso delle ragazze, protagoniste di una stagione da record: 25 vittorie su 26 partite disputate. Erano presenti anche il direttore generale Davide Bima, l’allenatore Massimo Lamberti con il suo secondo Lorenzo Lamberti e gli sponsor della società.



