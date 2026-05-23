Al teatro sociale di Alba lo spettacolo di fine anno della scuola Danzandeor

“In tre tempi si divide la vita: nel presente, passato e futuro. Di questi, il presente è brevissimo; il futuro, dubbioso: il passato, certo.” - Seneca
La scuola di danza Danzandeor di Dogliani in collaborazione con l'associazione Experience di Neive annunciano il saggio di fine anno "La macchina del Tempo" che si terrà giovedì 11 giugno presso il Teatro Sociale di Alba.
Le coreografie di Sara Merlino e Chiara Rinaldi, con la partecipazione del teatro di Tela, accompagneranno il pubblico in un un viaggio a bordo della macchina del tempo tra passato e futuro, alla scoperta di personaggi fantastici, epoche passate, emozioni nostalgiche, visioni apocalittiche, paesaggi immaginari.