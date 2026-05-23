Lunedì a Ceva l'ultimo saluto al giovane Ezio Daniel Niello

Si terrà lunedì 25 maggio, presso il cimitero urbano di Ceva, l'ultimo saluto a Ezio Daniel Niello, il ventenne che ha tragicamente perso la vita, lo scorso mercoledì 20 maggio, a causa di un incidente stradale, avvenuto a Ceva, in frazione Mollere, dove la strada provinciale 28bis incrocia con la sp 430.

Residente a Ceva, operaio presso la Marmo Design, azienda di lavorazione marmi di Priero, aveva studiato al del Cfp Cebano Monregalese che, negli scorsi goiorni lo ha così ricordato: "Abbiamo aperto le porte della scuola con il cuore pesante. La notizia della perdita di Ezio, ex studente del nostro istituto, ha portato tristezza e malinconia. Ci sono ragazzi che rimangono nel cuore per il loro sorriso e la loro umanità: Ezio era uno di questi. Il CFP Cemon ricorda Ezio con affetto e gratitudine per il percorso condiviso insieme ed esprime la più sincera vicinanza alla Famiglia in questo momento di profondo dolore".

Un dolore che ha colpito la comunità cebana e quella di Montezemolo, paese di origine della famiglia paterna del giovane e la Granda intera, dove, dall'inizio dell'anno sono già stati registrate undici vittime della strada.

Ezio Daniel lascia il papà Daniele, la mamma Rita, il fratello Manuel con Melissa, la sua fidanzata Neda e i parenti tutti.

L'ultimo saluto si terrà, come detto, lunedì 25 maggio, presso il cimitero urbano di Ceva alle 11.