Mondovì, borse di studio al “Giolitti”: il riconoscimento che unisce merito e memoria

Ci sono premi che valgono per il contributo economico che rappresentano. E ce ne sono altri che, oltre al sostegno concreto, portano con sé memoria, riconoscenza e fiducia nel futuro. È questo il senso della cerimonia che giovedì mattina 21 maggio l’Istituto alberghiero “Giolitti” di Mondovì ha ospitato nell’aula magna “Paolo Borsellino”, sede della consegna di borse di studio messe a disposizione da Lilt con Camera di Commercio di Cuneo e dalla società agricola “San Bernardo Colombè s.s.” di Ugo Benedetto. Dieci i destinatari dei riconoscimenti: studenti degli indirizzi Accoglienza, Enogastronomia e Dolciaria che hanno condiviso il momento insieme alle famiglie, ai docenti e ai rappresentanti degli enti promotori.

"Le borse di studio profumano di buono – ha detto la dirigente scolastica Donatella Garello rivolgendosi ai presenti –. È il profumo della generosità, un profumo che va conservato affinché, un domani, chi lo ha ricevuto possa a sua volta espanderlo agli altri». Un messaggio, quello della solidarietà e della restituzione, che ha attraversato tutti gli interventi della mattinata. Il presidente della Lilt Cuneo Enrico Collidà ha ricordato il legame costruito negli anni con l’istituto monregalese attraverso attività dedicate alla prevenzione e alla promozione di sani stili di vita, sottolineando come «donarsi agli altri abbia un potere enorme".

Sulla stessa linea anche il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, che ha evidenziato il valore aggiunto nei giovani capaci di affiancare all’impegno nello studio quello nel volontariato, nell’attenzione verso i compagni di scuola e nella sensibilità ai temi sociali. Particolarmente toccante il ricordo di Silvio Piumatti, dipendente della Camera di Commercio di Cuneo, tracciato dal segretario generale dell’ente Patrizia Mellano, alla cui memoria sono state dedicate le borse di studio promosse da Lilt e Camera di Commercio.

Piumatti è stato descritto come persona preparata, dinamica e pronta a confrontarsi con nuove sfide, capace di distinguersi per competenze in diversi ambiti. Altrettanto emozionanti le parole di Ugo Benedetto, da anni attivo sostenitore della realtà del “Giolitti”, che ha dedicato il proprio contributo ai nonni Piero e Angelina, storici titolari del “Buffet della stazione di Ceva” e ideatori del celebre panino con la frittata.

Quindi spazio agli studenti con la consegna dei riconoscimenti a: Elisa Griseri e Annalisa Tallone della classe 4^E, Camilla Castiglia e Francesca Tonello della 5^A, Thomas Calandri 3^C, Teresa Fortuna e Ndongala Pambu Gaelle della 4^C, Stefano Grosso 4^A, Lorenzo Resio 3^E e Sedda Gabriel 4^D.

"Dieci ragazzi scelti fra gli studenti che ogni giorno contribuiscono, con dedizione e sensibilità, a dare valore alla nostra comunità scolastica - ha concluso la dirigente scolastica Garello -, per me motivo di grande orgoglio".