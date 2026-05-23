"Un bravo insegnante non si dimentica”: a Villanova un armadio speciale per ricordare Laura Ottonelli

"Un bravo insegnante non si dimentica: il suo insegnamento dura tutta la vita".

Recita così la targa che è stata affissa sull'armadio che custodisce i libri della maestra Laura Ottonelli, insegnante della scuola dell’infanzia di Villanova Mondovì, scomparsa nel febbraio dello scorso anno . Il suo ultimo dono è stato proprio per i bambini della scuola dell'infanzia, cui sono stati destinati i suoi albi illustrati.

Così le amiche hanno scelto di raccoglierli in un armadio speciale che è stato inaugurato ieri, venerdì 22 maggio, presso la scuola dell'infanzia di Villanova.

Un momento gioioso, per fare memoria e tesoro dei suoi insegnamenti.

Oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Villanova e di Franosa Sottana, sono intervenuti don Gianni Martino, il dirigente scolastico, Antonio Marciante, le amiche e le insegnanti.

A scoprire l’armadio è stato il marito di Laura, Igor Napoli, circondato dai bimbi della scuola, cui poi è stata proposta una lettura animata. Infine è stato messo a dimora un albero, nel giardino della scuola, per ricordare il profondo amore che Laura aveva per la natura.

"È stata una fonte inesauribile di idee - il ricordo delle amiche -, sempre pronta a mettersi in gioco in prima persona per gli altri. Amica e insegnante a tutto tondo, presente e attenta, ha saputo trasformare ogni giorno in un insegnamento di vita. Profondamente innamorata della vita, ha trasmesso il suo entusiasmo e la sua forza a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla.

Ad un anno dalla sua scomparsa, inauguriamo all’interno della scuola in cui ha lavorato, uno spazio speciale a lei dedicato, che accoglie la sua donazione e che desideriamo si possa ampliare nel tempo. Un luogo vivo, in cui docenti e bambini possano continuare a incontrare il valore della lettura attraverso una proposta educativa dinamica e coinvolgente, proprio come piaceva alla maestra Laura. Questo spazio sarà un modo concreto per far continuare il suo impegno, la sua passione e il suo amore per i bambini".