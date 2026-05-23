Il Lions Club Mondovì Monregalese a Paroldo, in visita all'Ecomuseo e sul tema "il paese delle Masche"

Per il Lions Club Mondovì Monregalese, il secondo meeting del mese di maggio si è tenuto nella suggestiva cornice di Paroldo, il "paese delle Masche".

Il presidente Paolo Gastaldi ha rivolto un sentito ringraziamento da parte del Club a Andrea Ferro, Sindaco di Paroldo, e socio Lions, per la disponibilità e l'impegno profuso nell’organizzare il meeting in uno dei borghi più caratteristici dell'Alta Langa.

Il programma prevedeva del tardo pomeriggio la visita all’Ecomuseo di Paroldo in via Cavallini: un percorso, dedicato alla pecora, illustrato nei dettagli dalla guida, la signora Marinella Vadda, dove si dà spazio agli aspetti legati all’allevamento con la ricostruzione di un ovile e ai prodotti legati alla pecora, dalla produzione del celebre formaggio di Murazzano Dop fino alla lavorazione della lana.

In seguito la conviviale presso la"Cascina Raflaz", dove la cucina celebra i sapori autentici del territorio con materie prime d'eccellenza in una cornice sapientemente ristrutturata. In seguito il tema delle Masche è stato approfondito grazie a Romano Salvetti, presidente dell'associazione "Masche di Paroldo", che ha dialogato con i presenti sulle leggendarie creature del folklore piemontese, tra storia e credenze popolari. Le Masche sono storicamente descritte come figure misteriose, ma spesso anche come "streghe buone" e guaritrici, custodi dei segreti delle erbe e della terra.