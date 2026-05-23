"Quella di "Eureka!Funziona!" è stata un'avventura straordinaria e coinvolgente: grazie"

Gentile direttore,

Quella di "Eureka!Funziona!" è stata un'avventura straordinaria e coinvolgente!

I Bambini e i Docenti della classe quinta A della Scuola Primaria di Vicoforte hanno avuto l'onore di partecipare alla Gara Provinciale a Cuneo il 15 aprile e, successivamente, alla Gara Nazionale a Bormio che si è svolta il 20 maggio 2026; per questo motivo desiderano ringraziare di cuore tutti coloro che hanno permesso la loro partecipazione; nello specifico si menzionano e si ringraziano: la Confindustria di Cuneo che ha messo a disposizione il trasporto, la Confindustria di Lecco e Sondrio che ha offerto, a tutti i partecipanti e ai loro accompagnatori, uno splendido soggiorno a Bormio, la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rossana Iadarola, che ha creduto nella valenza del Progetto e ha sostenuto Docenti e Alunni, le famiglie che hanno dato fiducia e hanno affidato al corpo docente i propri figli durante il soggiorno, i genitori che volontariamente hanno accompagnato e collaborato attivamente con i Docenti dando un prezioso supporto e, infine, un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno sostenuto la classe, da remoto, guardando l'evento attraverso il canale Youtube.



Grazie alla realizzazione del manufatto, il robottino Wolly, che ha unito la pneumatica a un messaggio di carattere ecologico e di tutela ambientale, alla classe è stato riconosciuto il premio speciale "SOSTENIBILITA' E RICICLO" per l'uso innovativo e intelligente dei materiali!



I riconoscimenti e i premi ottenuti sono il risultato di un grande lavoro di squadra che ha visto i Bambini attori protagonisti e che ha messo in risalto i talenti e le abilità di ciascuno di loro!

"IO STO CON WOLLY!"

Gli alunni e i docenti della scuola primaria di Vicoforte