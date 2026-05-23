Benessere, arte e tanta musica chiudono il “Festival della Leggerezza & Condivisione” al Monastero di San Biagio

Domenica 31 maggio dalle ore 15, il Monastero di San Biagio di Mondovì, nell’ambito del Festival della Leggerezza & Condivisione, grazie al sostegno della Fondazione CRC ospiterà uno spazio dedicato al benessere con operatrici e operatori del territorio che proporranno sessioni gratuite di yoga, pratiche sui chakra, ginnastica dolce, naturopatia e altre attività pensate per prendersi cura di sé in modo accessibile, semplice e condiviso.

Accanto alle attività di benessere sarà presente anche un’area dedicata ai giovani, costruita con lo Spazio Giovani del Monastero e Youth4Youth, con giochi da tavolo, ping pong e momenti di relax. Il pomeriggio entrerà nel vivo alle 17 con l’inaugurazione della mostra “Divenire Aria. Il viaggio alchemico di Viviana Falcade”, personale dell’artista e arteterapeuta Viviana Falcade. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 30 giugno da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18, sabato e domenica in occasione di eventi o su prenotazione. In serata, concerti con le band scelte assieme al territorio e live set. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0174/698439 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@casadomenor.org

“Divenire Aria”, personale di Viviana Falcade, è un invito a fermarsi, respirare e lasciarsi attraversare dalla bellezza della metamorfosi: non soltanto una mostra da guardare, ma un’atmosfera da abitare. Artista di grande sensibilità, già protagonista al Monastero di San Biagio con la mostra “Stanze”, Viviana Falcade intreccia nella propria ricerca linguaggi visivi, materiali naturali, tessiture, gesto artistico e dimensione simbolica. L’inaugurazione della mostra si inserisce nel programma del “Festival della Leggerezza & Condivisione”, in programma al Monastero di San Biagio il 29, 30 e 31 maggio, una tre giorni dedicata ad arte, musica, benessere, relazione e comunità, nel segno della partecipazione e dell’accessibilità. La giornata di domenica 31 maggio sarà dedicata in particolare al benessere, con attività gratuite condotte da operatrici e operatori del territorio.

Dalle 19, polentata con sugo alla carne e vegano, e, a seguire, concerti e live set accompagneranno la serata, in un clima pensato non come semplice programmazione da palco, ma come spazio aperto alla convivialità: si potrà mangiare, chiacchierare, incontrarsi, ascoltare musica e vivere insieme il Monastero in un’atmosfera leggera e accogliente (è vivamente consigliato prenotare al numero 0174/698439). Alle 19.30 apriranno la serata i Lindal, progetto formato da Chiara Cesano al violino e Roberto Avena alla fisarmonica. Il nome, dall’occitano “soglia, principio di…”, racconta bene la natura del duo: una ricerca sonora in cui la tradizione occitana diventa materia viva, attraversata dall’elettronica e trasformata in un paesaggio musicale contemporaneo, intimo e visionario. Alle 20.30 saliranno sul palco Lhi Balòs, band nata a Cuneo nel 2006 e oggi vicina ai vent’anni di attività. Il gruppo intreccia musica occitana e ritmi patchanka, in un mix originale di ska, reggae, funky, balkan e folk. Alle 21.30 sarà la volta della Bandakadabra, definita da Carlo Petrini una “fanfara urbana”: fiati, percussioni e una carica scenica capace di trasformare ogni luogo in una festa. Nata a Torino, la Bandakadabra ha portato la propria energia in festival, teatri e rassegne in Italia e all’estero. A seguire, la serata continuerà con Dj Tigghi, per chiudere il Festival danzando e restando insieme ancora un po’, nel segno della musica, dell’incontro e della condivisione. L’ingresso al Festival è gratuito. Il ricavato delle iniziative collegate all’evento andrà a sostenere le attività di Casa do Menor in Italia, Brasile e Guinea Bissau.

OPERATRICI E OPERATORI DELL’AREA BENESSERE

Chiara Anselmo proporrà una pratica di hatha yoga dedicata a mobilità articolare, respiro e movimento consapevole, mentre Simone Montalbano, insegnante e formatore yoga, accompagnerà un’esperienza ispirata a yoga, tai chi e pratiche di cura. Alessandra Mauro offrirà trattamenti di riflessologia plantare e consulenze sui fiori di Bach, in un approccio olistico e bioenergetico. Rosella Salvetti guiderà una meditazione di consapevolezza con musica e movimento, pensata per favorire vitalità, ascolto e presenza. Rosanna Giordano proporrà una pratica di Heart Chakra Meditation, legata allo yoga dolce e alla ricerca di armonia, serenità e pace nella vita quotidiana. Katiuscia Baricalla, doula e insegnante di massaggio infantile, condurrà un cerchio di riconnessione all’energia femminile, uno spazio sicuro di ascolto e ispirazione. Alberta Assandri, insegnante e danzaterapeuta, guiderà “Movimenti leggeri”, un’attività dedicata al benessere attraverso il corpo e il movimento. Monica Mano offrirà trattamenti shiatsu per il benessere, e Noemi Bottasso farmacista etnoerborista ci accompagnerà in una passeggiata botanica con il riconoscimento di erbe medicinali. Per partecipare si consiglia di portare abbigliamento comodo, tappetino o telo, calzettoni e, per alcune pratiche, un cuscino da meditazione o una sedia.