Fossano: successo della serata “Canté e ricordé” dedicata al compianto ex primo cittadino Beppe Manfredi [FOTO]

Grande affluenza di pubblico ieri sera, 22 maggio, alla bocciofila di Maddalene, frazione di Fossano, per la serata “Canté e ricordé” dedicata alla memoria di Beppe Manfredi, storico sindaco della città, nel centenario della sua nascita.

È stato il terzo dei sei eventi che compongono la rassegna culturale “L’uomo e la memoria” promossa dal Comitato “Il cielo sopra il Castello”, con il patrocinio del Comune di Fossano e il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Un viaggio nell’umorismo intelligente e sottile, di cui Beppe Manfredi era un vero cultore, unito alla sua passione per la canzone popolare. Questi suoi lati sono anche stati espressi attraverso la ricetta vincente dello spettacolo ideato da Lino Grasso (della compagnia de “La Corte dei Folli”), musicista e voce narrante della serata che, insieme al coro “J’amis d’la Madlana”, ha fatto cantare, sorridere e commuovere il pubblico presente.

La rappresentazione si è aperta con il ricordo e il commosso saluto di Gian Giorgio Bruno, portavoce del coro, a Carlo Petrini: “Carlin ci amava, ci ha voluto accanto a lui in tante occasioni. Con affetto e orgoglio cidefiniva ‘i contadini di Maddalene’. La sua scomparsa ci fa male perché era un nostro amico”. Poi l’incalzante narrazione comica di Lino Grasso e una bellissima selezione di brani popolari (Zazà, La Mariolà, Il gran Monarca, Il tango delle capinere, Creola e altre canzoni celebri del novecento) hanno incantato la platea.

L’evento è stato organizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Consigliofrazionale, della Pro Loco di Maddalene e della Bocciofila Sporting 2000.