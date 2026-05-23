Marco Barberis, responsabile della Condotta Slow Food di Fossano: “Carlin Petrini oratore geniale, partecipe e immenso, la sua scomparsa lascerà un grande vuoto”

In attesa della commemorazione funebre del fondatore di Slow Food Carlin Petrini (che si svolgerà domani mattina, 23 maggio, alle 11 a Pollenzo), tra le varie attribuzioni di stima e affetto, vi è anche quella del responsabile della Condotta Slow Food di Fossano Marco Barberis.

“Carlin era molto legato alla città di Fossano, ha studiato proprio qui all’Itis alle superiori. Nel 2013 ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Fossano. Lo ricordo come un individuo dal carisma enorme, difficile trovare qualcuno che, dopo averlo ascoltato nelle sue oratorie, non gli desse ragione”. – ha commentato lo stesso Barberis – Ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nostra associazione ed è stato un punto di riferimento per me. Era sempre propenso ad appoggiare ogni proposta, per lui ritenuta valida, che gli sottoponevamo. Lui stesso scherzando diceva che con i nostri orti dovevamo ‘darci una calmata’ perchè ci stavamo allargando troppo. Nella realtà, invece, era molto contento e soddisfatto del nostro operato. Quando poteva, partecipava di persona molto volentieri alle nostre iniziative. Carlin Petrini lascia un vuoto difficilmente colmabile. Le sue idee verranno sempre di più portate avanti con grande orgoglio! Ciao Carlo”.