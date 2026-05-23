Savigliano e Mondovì insieme per lanciare un'estate ricca di eventi [VIDEO]

L’estate monregalese e quella saviglianese sono pronte ad accendersi tra musica, cultura, sport e tempo libero. Tanti sono gli eventi che Mondovì e Savigliano hanno in serbo per le prossime settimane e i mesi estivi: il ricco calendario di appuntamenti è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa congiunta, presso la sede dell'ATL del Cuneese venerdì 22 maggio.



La Città di Mondovì si accenderà in musica con il Movì Summer Festival, con sette eventi musicali pensati per tutte le generazioni: dalla KPop Mania ai revival anni '90, fino alle vibrazioni più contemporanee. Tanti gli appuntamenti anche dedicati agli sport e alle passioni, tra agonismo e divertimento, tra i quali il Campionato Italiano di Bocce Quadre e L'Étape Mondovì - Granfondo Alpi del Mare. Ancora, cultura e arte con gli artisti del Festival Funamboli, il Festival Illustrada e gli appuntamenti dedicati al Tango. A dare il via all'estate sarà Giny, il Festival italiano del gin e del ginepro, in programma dal 29 al 31 maggio.



La Città di Savigliano ospiterà appuntamenti e rassegne consolidate, ma anche grandi novità. Atipico Festival proporrà musica, spettacoli, incontri culturali e di intrattenimento diffusi tra il centro cittadino e il Quartiere Fieristico. Luglio sarà il mese che ospiterà i Never Ending Weekends, con appuntamenti all'aperto dedicati a tutte le età, per far vivere il meraviglioso Parco Graneris.

(Da sinistra: Filippo Mulassano, Gabriella Giordano e Alessandro Terreno)

Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione (GUARDA IL VIDEO)





«Un grande piacere presentare gli eventi estivi insieme all’amico e collega Filippo Mulassano – il commento dell’Assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì Alessandro Terreno – a testimonianza di quanto le nostre Amministrazioni sappiano confrontarsi, supportarsi e collaborare. Due programmi ricchi ed eterogenei capaci di rivolgersi ad un pubblico vario e complementare, per due comunità che condividono la stessa convinzione: la provincia di Cuneo è oggi un territorio vivace, pronto ad ospitare eventi di caratura nazionale in ambito musicale, sportivo e culturale».



«Siamo doppiamente orgogliosi di presentare questo calendario di eventi – ha affermato l'Assessore alle Manifestazioni Filippo Mulassano – sia perché riteniamo che sia un'offerta di alto livello, capace di incontrare il gusto di un pubblico ampio e variegato, sia perché questo programma vede aspetti di collaborazione con il Comune di Mondovì, come testimonia la conferenza stampa congiunta. Si parla spesso di “fare rete”: questo calendario è un esempio concreto di sinergia tra territori ed Amministrazioni. E a beneficiarne non può che essere il pubblico, che potrà godere di tanti appuntamenti sul nostro territorio nei mesi estivi».

«Ringrazio le Città di Savigliano e Mondovì per questa splendida collaborazione instaurata - ha dichiarato la Presidente dell'ATL del Cuneese Gabriella Giordano - che permetterà di vivere le nostre città in un modo speciale, approfittando delle bellezze e delle tradizioni di ogni realtà. Invito tutti a scoprire il territorio anche attraverso questi splendidi eventi, all'insegna del divertimento, della scoperta e della condivisione».

(In allegato i programmi completi)