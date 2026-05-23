“Spaghetti a Broadway” stasera al teatro Garavagno di Trinità: alla riscoperta dei ruggenti anni ’20

Stasera, sabato 23 maggio, il teatro Garavagno di Trinità di via Cavallina si animerà nuovamente con uno spettacolo teatrale alle 21.

Sarà “Spaghetti a Broadway”, per la direzione artistica di Noemi Binda. Una rappresentazione che metterà in scena teatro, arte, dive capricciose e malavita nella Broadway dei “ruggenti” anni ’20. Tanti gli attori che saranno protagonisti: Michele Tammaro (nei panni di David Shayne), Rosangela Avvento (Susan Marx), Federico Prete (signor Cheech), Dario Moscatello (Rocco), Stefano Rossi (Nick Valenti), Marianna Mondin (Olive Neal), Stefania Carbonari (Lorna Shayne), Dario Moscatello (Warner Purcell), Antonia Raineri (Eden Brent),Pina Starvaggi (Helen Sinclair).