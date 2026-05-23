 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 23 maggio 2026, 10:44

Carburanti, Bergesio (Lega): "Dal Governo risposte concrete ad autotrasporto e agricoltura"

Le dichiarazioni del vicepresidente Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama

Giorgio Maria Bergesio

Giorgio Maria Bergesio

“Il pacchetto di misure varato ieri dal Governo Meloni dimostra la massima attenzione verso il tessuto produttivo, accogliendo le istanze di autotrasporto e agricoltura, settori colpiti dall'impennata dei carburanti”.

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama.

“Grazie al dialogo, a Palazzo Chigi abbiamo disinnescato lo sciopero dell'autotrasporto previsto dal 25 al 29 maggio. Nel decreto inseriamo un credito d'imposta per il settore che sale a 300 milioni di euro, grazie ad un'integrazione di 200 milioni rispetto a quanto già stanziato. Per dare immediata liquidità alle imprese, velocizziamo i rimborsi trimestrali delle accise entro 30 giorni e valutiamo una sospensione temporanea di alcune imposte. Guardiamo anche al futuro del comparto con l'avvio di un tavolo permanente al MIT e la ricostituzione della Consulta generale.

Altrettanto tempestivo è l'intervento da 100 milioni di euro per l'agricoltura, penalizzata dal caro-prezzi e dalle tensioni internazionali. Sosteniamo i nostri produttori stanziando 40 milioni per un credito d'imposta del 30% sui fertilizzanti, misura che rafforza lo stop ai dazi ottenuto oggi a Bruxelles, e altri 60 milioni per potenziare il credito d'imposta sul gasolio agricolo, che arriva così a 90 milioni totali per il trimestre marzo-maggio. La Lega e il Governo rispondono con i fatti e con aiuti diretti: sblocchiamo la liquidità delle aziende, difendiamo la competitività della filiera e tuteliamo il carrello della spesa dei cittadini”, conclude il Senatore Bergesio.
 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium