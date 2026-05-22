Diciannove Comuni del Cuneese alle urne: chiude a mezzanotte la campagna elettorale

Sono 19 i comuni della provincia di Cuneo che domenica 24 e lunedì 25 maggio andranno alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i rispettivi consigli comunali, che resteranno in carica per i prossimi cinque anni.

Il più popoloso è Verzuolo, nel Saluzzese, che ritorna al voto dopo solo due anni per l’impedimento del sindaco, Giampiero Pettiti, eletto nel giugno 2024, dovuto ad una grave malattia che gli ha reso impossibile il proseguimento del mandato. Si confrontano il vicesindaco Mattia Quaglia e il consigliere di minoranza Valentino Inaudi, entrambi uscenti.

Il caso forse più interessante è Elva, dove il numero dei candidati consiglieri è pari quasi al numero dei votanti: si confrontano nell’urna per la guida del piccolo municipio dell’alta valle Maira Dario Falcone, Claudio Arneodo e Manuela Mattalia.

Tra gli aspiranti consiglieri comunali Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale e segretario provinciale di Forza Italia (nella lista di Arneodo).

La posta in gioco sono i 20 milioni di fondi Pnrr: i bandi dovranno essere messi a terra e gestiti dalla nuova amministrazione.

In sette paesi c’è un solo candidato sindaco: Aisone, Briga Alta, Caprauna, Cortemilia, Rossana, Costigliole Saluzzo, Carrù e Narzole. Qui l’unico avversario da battere è il quorum.

In sei comuni due liste in campo: Diano, Magliano Alpi, Priero, Santo Stefano Belbo (dove si candida consigliere comunale un altro consigliere regionale, Luigi Genesio Icardi, esponente della Lega, già assessore regionale alla Sanità) e Verzuolo.

Tre liste in corsa a Castiglione Tinella, Elva, Benevello, Peveragno, Roaschia e Treiso.

Si tratta, nel complesso, di un test elettorale molto locale, che riguarda paesi sparsi ai quattro angoli della Granda.

Dato curioso: l’assenza totale di simboli di partito, nonostante non manchino candidati sindaci e aspiranti consiglieri comunali riconducibili a questa o quella forza politica.

Si vota domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15.

L’esito del voto è atteso lunedì in serata.