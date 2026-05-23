VOLLEY B1F / Il neo allenatore Daniele Sciarrotta si presenta e punta in alto con i suoi principi: "Volontà, entusiasmo e determinazione" (VIDEO)

Nel suggestivo scenario dei giardini del Belvedere di Piazza, il Mondovì Volley ha presentato alla stampa il suo nuovo allenatore Daniele Sciarrotta. Una location azzeccata viste le aspettative della società rossoblù, tra il verde speranza del "polmoncino" alberato e la sommità di una città che punta a risalire in alto dopo le ultime stagioni che, per usare un eufemismo, non sono state particolarmente entusiasmanti.

Questa mattina, invece, di entusiasmo ce n'era in abbondanza, tanto da respirarlo e da sentirne il suo inebriante profumo. La società rossoblù vuole costruire qualcosa di importante, tra prima squadra e cantera e l'avvento di coach Daniele Sciarrotta rappresenta la posa della "prima pietra".

Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente della società rossoblù Pier Domenico Ravera e il direttore sportivo Max Rubado. Il Puma, lo ricordiamo, è ancora in attesa di conoscere in quale campionato si cimenterà nella prossima stagione: B1 o A3? Le speranze su un possibile ripescaggio nella neonata terza serie nazionale restano vive, ma come detto in precedenza non sarà facile e i prossimi giorni appaiono cruciali. In ogni caso la dirigenza monregalese non è stata di certo a guardare e già da tempo è a lavoro per costruire un roster in grado di far bene in entrambe le categorie.

Il nuovo allenatore del Mondovì Volley sembra avere le idee chiare e ha tre pilastri nel suo dna, pronti per essere trasferiti alle sue giocatrici: volontà, entusiasmo e determinazione. Sciarrotta, che nell'agosto dello scorso anno si è laureato Campione del mondo con la Nazionale azzurra under-21, ha un obiettivo: riportare Mondovì in alto, anche più in alto del passato: "Mondovì non ha nulla da invidiare ad altre realtà professionistiche del Piemonte e non solo" - ha affermato Daniele Sciarrotta - "Mi aspetto di portate Mondovì a livelli dove forse non c'è ancora mai stata". Eccolo ai nostri microfoni:

Come detto, restano ancora le speranze per un ripescaggio in A3 del Mondovì Volley. Lo ha confermato anche il direttore sportivo Max Rubado, da tempo a lavoro per costruire un roster in grado di fare bene sia in B1 che in A3. "Ci sarà comunque da divertirsi" - è questo il manifesto programmatico del Ds monregalese:

E se Sciarrotta è un visionario, non è certamente da meno il presidente Pier Domenico Ravera: "Ci aspettano grandi sfide. Il mio obiettivo è riportare entusiasmo sulla prima squadra. Voglio tornare a vedere una Mondovì rossoblù":