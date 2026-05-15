Fossano, sabato 23 maggio “Voci in Circolo – volontari al centro”

Sabato 23 maggio il Centro Equitazione Disabili della Cooperativa Serena, in via della Cartiera 50 a Fossano, ospiterà “Voci in Circolo – volontari al centro”, una grande giornata comunitaria organizzata da A.L.I.Ce. Cuneo ODV-ETS e CSV Cuneo – Società Solidale ETS.

Un evento pensato per mettere insieme volontariato, musica, fragilità, relazioni, animali, cittadinanza attiva e inclusione sociale, trasformando un luogo simbolico della città in uno spazio aperto dove incontrarsi, partecipare e sentirsi parte di una comunità.

[Coro degli Afasici ‘Enrico Catelli’ di A.L.I.Ce. Cuneo Odv]

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice ma profondo: far incontrare persone, famiglie, caregiver, associazioni, cittadini e volontari in un’esperienza concreta di cura condivisa. Non soltanto assistere a un evento, ma viverlo attivamente, mettendosi in gioco anche attraverso piccoli gesti quotidiani e sperimentarsi come nuovi volontari.

La giornata è frutto, infatti, anche del percorso di coprogettazione e supporto concreto di CSV Cuneo – Società Solidale ETS, che accompagna e sostiene il volontariato della provincia di Cuneo mettendo a disposizione competenze, strumenti, servizi e occasioni di rete.

In questo senso, “Voci in Circolo” non è solo un evento organizzato insieme, ma anche un esempio concreto di come il CSV possa aiutare le associazioni a trasformare un’idea di partecipazione in un’esperienza aperta, accessibile e capace di coinvolgere nuovi volontari.

Il CSV Cuneo – Società Solidale ETS è il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cuneo: una realtà che ogni giorno accompagna associazioni, volontari ed enti del territorio, aiutandoli a costruire iniziative, relazioni e occasioni concrete di partecipazione.

COME NASCE “VOCI IN CIRCOLO”

“L’idea dell’evento – spiegano gli organizzatori – nasce quasi un anno fa, durante un concerto del Coro degli Afasici ‘Enrico Catelli’ di A.L.I.Ce. Cuneo Odv, associazione provinciale di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale, che esiste sul territorio dal 2004.

In quell’occasione era presente anche il fonico della Fondazione Fossano Musica, che da tempo accompagna il coro nelle sue attività. Parlando con lui e con sua moglie, cantante del coro VoXes, è nata quasi spontaneamente una domanda: perché non provare a mettere insieme due esperienze vocali così diverse ma profondamente legate al territorio?

Da quella suggestione, inizialmente quasi un gioco, è nato un percorso condiviso che ha coinvolto Davide Conti, Laura Serafini e Marianna Micheletto, storica volontaria di A.L.I.Ce. e della Cooperativa Serena – Centro Equitazione Disabili.

Poco alla volta, quella che sembrava una “piccola follia” è diventata una realtà concreta: far incontrare il Coro degli Afasici e il coro VoXes in un luogo simbolico di relazione, inclusione e cura”.

“Come A.L.I.Ce. Cuneo desideriamo ringraziare il CSV Cuneo per il sostegno concreto, la disponibilità e il lavoro di accompagnamento che hanno reso possibile questa giornata – sottolineano dall’associazione –. Il loro supporto non è stato soltanto organizzativo ed economico, ma anche progettuale e umano: ci ha aiutati a dare forma a un’iniziativa che mette davvero al centro il volontariato, la partecipazione e il desiderio di costruire comunità”.

[Il percorso della camminata]

IL CORO DEGLI AFASICI ‘ENRICO CATELLI’

Il Coro degli Afasici ‘Enrico Catelli’ è uno dei progetti più significativi portati avanti da A.L.I.Ce. Cuneo ODV.

Nato ispirandosi all’esperienza pionieristica del Coro degli Afasici di Trieste, il progetto utilizza musica, voce e musicoterapia per aiutare persone colpite da ictus o da patologie neurocerebrali a ritrovare parola, comunicazione, relazioni e fiducia. L’ictus è infatti la prima causa di disabilità e seconda di morte del territorio; l’afasia, ovvero la perdita della parola, è una delle condizioni più debilitanti dopo un ictus e non solo.

Il progetto è provinciale, con soggetti che vi partecipano dai territori di tutte le Sette Sorelle della Granda. A Fossano, tuttavia, ha trovato il suo baricentro, per equidistanza nell’ampio territorio della Provincia di Cuneo. Negli anni, la Città degli Acaja, è diventata uno dei punti di riferimento naturali del progetto, grazie alla vicinanza della Fondazione Fossano Musica, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, del Comune e di una rete di volontari, famiglie e professionisti che hanno creduto nel valore umano e terapeutico del coro.

Il Coro degli Afasici non è semplicemente un’esperienza musicale: è un percorso di recupero, dignità e relazione.

Per questo l’incontro con il coro VoXes assume un significato particolare: due mondi diversi che si ascoltano e si mettono reciprocamente “in circolo”.

IL SIGNIFICATO DEL TITOLO: ‘VOLONTARI AL CENTRO’

Il titolo “Voci in Circolo – volontari al centro” racchiude il senso profondo dell’intera giornata.

Le voci si mettono in circolo, così come si mettono in circolo le persone, le fragilità, il volontariato, la cura e le competenze. Una voce da sola può essere fragile, ma tante voci insieme possono generare qualcosa di più grande.

Anche il tema del “centro” è fortemente simbolico.

C’è il centro della città di Fossano, da cui partirà la passeggiata del mattino. C’è il Centro Equitazione Disabili, che pur immerso nel verde è vicino alla città e alle persone. Ma c’è soprattutto il “centro” come cuore delle relazioni, dove il volontariato sceglie di esserci concretamente.

“Con questa giornata vogliamo dire che la cura non è solo terapia, ma anche incontro, voce, tempo condiviso e comunità – spiega Federico Carle per A.L.I.Ce. Cuneo ODV-ETS –. Il titolo ‘Volontari al centro’ racconta bene il senso dell’iniziativa: mettere al centro chi sceglie di esserci, chi dà una mano, chi cammina insieme, chi canta, chi accoglie, chi rende possibile uno spazio più aperto e più umano”.

IL CENTRO EQUITAZIONE DISABILI E IL NUOVO PERCORSO DELLA COOPERATIVA SERENA

Un ruolo centrale nell’iniziativa è svolto dalla Cooperativa Serena e dal Centro Equitazione Disabili di Fossano, realtà che negli ultimi mesi sta vivendo un importante percorso di rilancio e trasformazione.

La volontaria Marianna Micheletto racconta con forza la volontà di costruire un luogo realmente aperto e inclusivo: “Desideriamo che la Cooperativa Serena diventi un centro davvero inclusivo e aperto a tutti, non un luogo dove esistono distinzioni tra persone con e senza disabilità. Stiamo operando per far rinascere questa realtà attraverso attività assistite con gli animali, momenti ricreativi, collaborazioni con associazioni e servizi dedicati alle persone. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di incontro e condivisione, dove chiunque possa sentirsi accolto e parte della comunità”.

[Marianna Michelotto, responsabile della Cooperativa Serena]

Il centro ospita già i “Circoli della Cura” in collaborazione con A.L.I.Ce., incontri mensili con l’associazione “Camminare Insieme”, feste di compleanno, momenti di socialità per anziani e nuove collaborazioni con la neuropsichiatria infantile.

Un luogo che Marianna Micheletto immagina come uno spazio vivo, dove persone con e senza disabilità possano condividere naturalmente tempo, attività ed esperienze.

“Portare insieme il Coro, i Circoli della Cura, i volontari e la cittadinanza significa costruire uno spazio in cui nessuno è definito dalla propria difficoltà. Qui le persone non vengono semplicemente assistite: vengono ascoltate, riconosciute e coinvolte”, conclude Micheletto.

UNA GIORNATA PER SPERIMENTARSI COME VOLONTARI

L’aspetto forse più originale dell’evento è proprio il coinvolgimento diretto delle persone.

‘Voci in Circolo’ non sarà soltanto uno spettacolo da guardare, ma un’esperienza in cui ciascuno potrà sperimentarsi come volontario, anche solo per qualche ora o magari entrare a far parte stabilmente della “grande famiglia” dell’associazione.

I modi per farlo saranno tanti: partecipare alla passeggiata comunitaria, aiutare nella sistemazione degli spazi, preparare l’area concerto, collaborare alle attività di cura dell’ambiente, prendere parte alle iniziative di Spazzamondo, dare una mano nell’accoglienza oppure partecipare ai laboratori creativi.

Il messaggio è chiaro: il volontariato non è qualcosa di distante o straordinario, ma può nascere anche da piccoli gesti concreti fatti insieme.

LA PASSEGGIATA ‘DAL CENTRO AL CENTRO’

La giornata inizierà alle 10 in piazza Vittorio Veneto con ‘Dal centro al Centro’. Dopo l’accoglienza dei partecipanti da parte volontari dell’associazione A.L.I.Ce. che allestiranno un banchetto informativo in piazza, si darà il via alla passeggiata a ‘6 zampe’. Una camminata (circa 1 chilometro, in discesa), verso il Centro Equitazione Disabili insieme ai soci di ASSeA e ai loro amici a quattro zampe.

Il percorso, semplice e accessibile anche alle persone con disabilità, sarà aperto anche a chi desidera partecipare con il proprio cane al guinzaglio.

L’idea è quella di attraversare la città insieme, passando simbolicamente dal centro urbano a un altro centro fatto di relazioni, inclusione e cura.

Una volta arrivati al Centro Equitazione Disabili, la mattinata proseguirà con attività condivise, laboratori di stampa e serigrafia curati dal collettivo Ynnesti, momenti di volontariato leggero e cura degli spazi insieme ad Asd Sport Senza Barriere e Condividere ODV.

A conclusione della mattinata sarà offerto un rinfresco.

(Il Centro [Equitazione Disabili di Fossano]

IL CONCERTO DEL POMERIGGIO

Alle 17,30 prenderà il via il grande concerto ‘Voci in Circolo’, momento culminante della giornata.

Sul palco si incontreranno il Coro degli Afasici ‘Enrico Catelli’, diretto dai musicoterapisti Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa, e il coro VoXes della Fondazione Fossano Musica, diretto da Davide Conti.

Ad accompagnare il Coro degli Afasici saranno i musicisti della Fondazione Fossano Musica: Diego Arese alle tastiere e coordinatore del progetto musicale, Erika Santoru alla voce, Dario Littera alla chitarra, Matteo Caramia alla batteria e Daniele Bertone al basso.

Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti. Dopo il concerto sarà offerto un rinfresco, per far continuare la festa, la socializzazione, l’amicizia.

Più che uno spettacolo, sarà un momento di incontro e restituzione collettiva, in cui le fragilità, le voci, il volontariato e la comunità proveranno davvero a diventare una narrazione comune.

I CIRCOLI DELLA CURA

La giornata del 23 maggio sarà anche l’occasione per celebrare il progetto dei “Circoli della Cura”, promosso da A.L.I.Ce. Cuneo grazie al bando “Rigenerazione – La comunità che cura” della Fondazione CRC.

I Circoli della Cura sono spazi informali e non medicalizzati rivolti a persone over 65 con neuro-fragilità, caregiver, familiari e cittadini che desiderano condividere tempo, relazioni e prossimità.

A Fossano gli incontri si svolgono ogni quindici giorni il mercoledì dalle 15 alle 17 e tutte le domeniche pomeriggio proprio al Centro Equitazione Disabili.

Lo slogan del progetto racconta bene il suo spirito: “Nel tempo di un tè, lo spazio per te”, ovvero #unTeconNoi.

L’idea è semplice e potente: creare luoghi in cui stare insieme, ascoltarsi e condividere piccoli momenti quotidiani, trasformando la fragilità in occasione di relazione, attorno al “pretesto” di una tazza di tè condiviso.

I Circoli della Cura sono un progetto provinciale con tre circoli attualmente all’attivo: uno ad Alba, presso il Bar dello Spazio Conad, uno a Borgo San Dalmazzo-Cuneo, presso la Sala don Orione e uno proprio a Fossano, presso il Centro di via della Cartiera. Tutte le attività sono gratuite; per maggiori informazioni e partecipazioni, vi invitiamo a contattare l’associazione A.L.I.Ce.

UNA RETE CHE FA COMUNITÀ

A.L.I.Ce. Cuneo ODV-ETS desidera ringraziare tutti gli enti, le associazioni, i volontari, le famiglie e i professionisti che rendono possibile questo percorso.

L’iniziativa è coorganizzata con CSV Cuneo – Società Solidale ETS e realizzata con il sostegno di Fondazione CRF e Fondazione CRC.

Collaborano inoltre Comune di Fossano, Fondazione Fossano Musica, Cooperativa Serena – Centro Equitazione Disabili, ASSeA, Fondazione Matteo Costamagna, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione Cagnasso, Asd Sport Senza Barriere, Condividere ODV, Piumetti Gas, Confartigianato Cuneo - Zona Fossano, Comune di Bene Vagienna, Pro loco Benese Aps, Protezione Civile, ATL del Cuneese, Fondazione NoiAltri, ASL CN1, Associazione Alessio e numerosi volontari.

[Gli alpaca del Centro]

COME PARTECIPARE

Le attività del mattino sono gratuite ma con iscrizione obbligatoria tramite modulo online. Link: https://forms.gle/XmNpfoQKXbviRrgT9.

Il concerto pomeridiano è invece libero e gratuito.

Tutte le iniziative si svolgeranno anche in caso di maltempo.

Informazioni: A.L.I.Ce. Cuneo ODV – tel. 333 7458606 – info@alicecuneo.it.

Foto 17 [Le caprette che fanno parte del centro assieme ai cavalli e altri animali]

CHI È A.L.I.Ce. CUNEO ODV

A.L.I.Ce. Cuneo ODV (tel. 333-745 8606 oppure info@alicecuneo.it) è l’associazione provinciale di volontariato per la lotta all’ictus cerebrale.

Da anni opera sul territorio per sostenere le persone colpite da ictus e le loro famiglie, promuovendo prevenzione, informazione, accompagnamento, inclusione sociale e percorsi di recupero della parola e della relazione, come il Coro degli Afasici “Enrico Catelli”.

L’associazione ha sede legale a Borgo San Dalmazzo ed è presente con attività e riferimenti territoriali anche a Fossano-Savigliano-Saluzzo e nell’area Alba-Bra-Langhe e Roero.

Sostenere A.L.I.Ce. Cuneo ODV significa sostenere percorsi gratuiti di cura, inclusione e comunità. È possibile destinare il 5x1000 indicando il codice fiscale 96067980043, oppure effettuare una donazione tramite bonifico all’IBAN IT75Q0306910213100000003452 intestato ad A.L.I.Ce. Cuneo ODV.

Si può contribuire anche tramite Satispay, seguendo le indicazioni presenti sul sito dell’associazione: alicecuneo.it/5x1000/