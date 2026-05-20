Peveragno Futura, Enzo Tassone e la sua squadra pronti per le Comunali

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio. A Peveragno Enzo Tassone, imprenditore agricolo 57enne ed ex assessore, scommette su sé stesso sostenuto dalla lista civica “Peveragno Futura”.

LA SQUADRA DI “PEVERAGNO FUTURA”





Oltre a Enzo Tassone, candidato sindaco per la prima volta, la lista si completa con la squadra dei 12 candidati consiglieri comunali.

La loro presentazione ufficiale è avvenuta nel corso della serata di giovedì 30 aprile al Centro Polifunzionale “A la Sousta”.

Sono Lara Dalmasso (39 anni, impiegata nel settore sanitario), Marco Michele Damiano (48 anni, bancario), Ginevra Garro (23 anni, studentessa magistrale di economia), Gloria Gavotto (consigliera comunale uscente, 41 anni, impiegata nel settore informatico e giornalista pubblicista), Ermanno Goletto (55 anni, funzionario informatico presso ente locale), Cristian Grosso (44 anni, consulente assicurativo), Sagjonevo Kulari detto Sagio (49 anni, operaio nel settore metalmeccanico), Maurizio Mandrile (38 anni, operaio nel settore metalmeccanico), Fabrizio Pellegrino (consigliere comunale uscente, 40 anni, tecnico e consulente caseario), Michele Pellegrino (26 anni, operatore specializzato nella manutenzione infrastrutture), Stefania Toselli (51 anni, dipendente nel settore agricolo), Floriano Turco (60 anni, perito agrario, consulente assicurativo e apicoltore).







Tassone ha chiarito che la sua è una lista civica,“un gruppo eterogeneo, composto da persone con competenze ed esperienze diverse, ma accomunate da una condivisa volontà di contribuire attivamente alla vita della comunità, lavorando sempre e solo nell'interesse di Peveragno e dei peveragnesi”.

LE RAGIONI DELLA DISCESA IN CAMPO





Dopo cinque anni passati tra i banchi della minoranza e un periodo di riflessione, Tassone in questa tornata elettorale ha deciso di rimettersi in gioco.

“Vogliamo dare un’alternativa credibile alla vita amministrativa di Peveragno – spiega la ragione della discesa in campo -. C’è voglia di cambiamento e bisogno di una nuova spinta. Credo di essermi convinto a fronte del clima acceso che c'era negli ultimi periodi in Consiglio comunale”.





Ed ecco che ora sono maturati i tempi e si è ripresentata per lui l'occasione giusta di compiere una missione chiara: “Vogliamo lavorare per il paese con serietà, concretezza e attenzione alle persone”.





IL PROGRAMMA ELETTORALE



Il programma elettorale è stato illustrato punto per punto dai candidati consiglieri nel corso della serata di presentazione e ripreso negli incontri successivi favorendo il confronto e l'ascolto con i presenti e la comunità in un dialogo aperto.





“Il nostro impegno – ricorda Tassone - è rivolto alla crescita del territorio: dallo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, al rilancio del turismo, con attenzione ai servizi alla persona, alla cultura e allo sport. Particolare cura sarà dedicata al decoro urbano, alla sicurezza del territorio e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Grande attenzione sarà inoltre rivolta al tema delle scuole, con l’obiettivo di portare avanti interventi concreti e sostenibili di riqualificazione, per garantire strutture adeguate e funzionali per studenti e famiglie”.





Uno dei primi temi affrontati è stato quello delle scuole. La lista propone un percorso di riqualificazione degli edifici scolastici esistenti, partendo dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria e dalla palestra oggi non utilizzabile. Gli interventi saranno organizzati per lotti, in modo da renderli sostenibili e da garantire la continuità delle attività scolastiche. Per altre strutture, come l’asilo di piazza Carboneri e la scuola primaria di San Lorenzo, sarà avviata una valutazione specifica sulle possibilità di finanziamento.

Grande attenzione anche allo sport. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra Amministrazione pubblica e associazioni, programmando insieme interventi e attività. Tra le priorità ci sono il centro sportivo dei Miclet, la revisione dell’utilizzo degli spazi comunali, tariffe sostenibili e una gestione più chiara. È stato inoltre presentato un percorso graduale di riqualificazione dell’area sportiva, con attenzione a spogliatoi, bagni, tribune e palestre.





La sostenibilità è un altro punto importante del programma. Peveragno Futura intende utilizzare le opportunità offerte dal GSE e dal Conto Termico per migliorare gli edifici pubblici, installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ridurre i costi energetici del Comune. Tra le idee presentate anche la valutazione di un invaso per aiutare il settore agricolo nei periodi di siccità e l’eventuale installazione di impianti fotovoltaici galleggianti su bacini pubblici.

Per le attività produttive, il programma punta sulla collaborazione con consorzi e associazioni di categoria, con particolare attenzione al settore agricolo. Si pensa al rilancio del Consorzio Fragola, valorizzazione dei prodotti locali, sostegno alla filiera corta, innovazione, formazione e ricambio generazionale. Un’attenzione particolare anche ai sistemi irrigui e alle infrastrutture agricole, sempre più importanti di fronte ai cambiamenti climatici. E, infine, promuovere la programmazione di una variante strutturale al Piano regolatore per individuare nuovi spazi che favoriscano lo sviluppo economico del territorio, nel rispetto di una crescita urbanistica equilibrata e sostenibile.



Sul tema della viabilità, le proposte riguardano la riqualificazione degli ingressi del paese, la sicurezza dell’incrocio vicino allo stabilimento Inalpi, la manutenzione della segnaletica e interventi per contrastare l’alta velocità, sia nel concentrico sia nelle zone limitrofe. È prevista anche una verifica dei dossi presenti sul territorio e un confronto con commercianti e residenti per migliorare la viabilità del centro.



Nei lavori pubblici, il programma guarda alla cura del patrimonio storico e ornamentale, con manutenzione di fontane e monumenti, pulizia e decoro degli spazi pubblici. È prevista anche la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, la manutenzione delle strade, il recupero dei tratti in ciottolato rovinati e l’aggiornamento del progetto M.A.P.P.E., anche con strumenti digitali.

Il tema del turismo punta sulla promozione del territorio attraverso eventi culturali, gastronomici e tradizionali. L’obiettivo è valorizzare l’identità locale e rendere Peveragno più attrattiva durante tutto l’anno. Si è parlato anche di cicloturismo, percorsi esistenti, collaborazione con i Comuni vicini, punti di ricarica per biciclette e auto elettriche e maggiore sinergia con l’ATL.



Per quanto riguarda i rifiuti, la lista propone di potenziare il servizio di raccolta, in collaborazione con il gestore, per evitare cassonetti pieni e migliorare pulizia ed efficienza nelle diverse zone del territorio. Previsto anche un controllo più attento sul servizio e un potenziamento della pulizia strade.



Altro tema molto sentito è quello della videosorveglianza. Il programma prevede la realizzazione di un sistema integrato, sviluppato per lotti. Si partirà dalla verifica tecnica e normativa del progetto già finanziato, con l’obiettivo di installare telecamere con lettura targhe ai principali accessi del paese, coprire le aree più sensibili e monitorare anche le isole ecologiche, per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Sull’integrazione, Peveragno Futura propone un percorso concreto per aiutare chi vive maggiori difficoltà, a partire dalle barriere linguistiche e dalla conoscenza delle regole civiche. Si pensa a corsi di lingua italiana, educazione civica, coinvolgimento nella comunità e strumenti per favorire una convivenza più semplice e ordinata.





Nel campo del sociale, l’attenzione è rivolta alle persone in tutte le fasce d’età. Famiglie, bambini, ragazzi, anziani, persone fragili e persone con disabilità sono al centro di diverse proposte: sostegno a doposcuola e centri estivi, maggiore attenzione alla popolazione anziana, supporto alla Casa di Riposo, dialogo con servizi sociali e volontariato, aiuto alle famiglie che si prendono cura di persone fragili e rafforzamento dei servizi per la disabilità.



Uno spazio importante è stato dedicato ai giovani. Il programma prevede la creazione e valorizzazione di spazi dedicati, sicuri e utilizzabili tutto l’anno, dove incontrarsi, svolgere attività ed essere seguiti da educatori qualificati. Sono previste iniziative di aggregazione, laboratori, workshop, eventi musicali, supporto allo studio, tornei sportivi e serate estive per rendere il paese più vivo.

Infine, il commercio. Peveragno Futura vuole sostenere le attività che promuovono prodotti locali e filiera corta, organizzare eventi, mercati e manifestazioni, incentivare gli acquisti nei negozi del paese e collaborare con il Distretto del Commercio e con i Comuni limitrofi per accedere a nuovi finanziamenti e sviluppare progetti condivisi.



Con determinazione e spirito di servizio Enzo Tassone torna protagonista della vita pubblica, con la lista Peveragno Futura, mettendo al centro idee concrete per la comunità mirate a dare un nuovo slancio verso il cambiamento. Ora, la decisione finale spetta agli elettori per la direzione del futuro del paese.