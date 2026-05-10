Accogliere il cambiamento, guidare l’innovazione: GINO porta a Cuneo il futuro della mobilità firmato OMODA JAECOO

In un’epoca di trasformazioni rapide e profonde, il settore automobilistico sta attraversando una rivoluzione senza precedenti. Le nuove generazioni guidano il cambiamento, orientando il mercato verso scelte sempre più personalizzate, sostenibili e coerenti con il proprio stile di vita. L’automobile non è più soltanto un mezzo di trasporto, ma diventa espressione di identità, valori e visione del futuro. In questo scenario, innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e qualità dell’esperienza utente diventano elementi imprescindibili.

È proprio in questo contesto che si inserisce OMODA JAECOO, brand del gruppo Chery, uno dei protagonisti globali dell’industria automotive. Con 2,4 milioni di vetture prodotte e oltre un milione destinate ai mercati esteri, Chery Corporation rappresenta oggi il primo gruppo automobilistico cinese per esportazioni nel mondo. Fondata nel 1997 e con headquarter a Wuhu, l’azienda ha costruito nel tempo una crescita solida, basata su ricerca, sviluppo e una visione internazionale sempre più concreta. L’arrivo sul mercato italiano con il brand OMODA JAECOO segna un passo strategico importante, portando con sé una gamma completa di soluzioni di mobilità: dai motori a combustione interna alle tecnologie elettrificate super hybrid, fino ai modelli 100% elettrici.

OMODA JAECOO si distingue per una proposta che unisce due anime complementari: da un lato OMODA, con un’identità fortemente orientata al design contemporaneo e alla mobilità urbana intelligente; dall’altro JAECOO, che interpreta la guida in chiave più robusta, versatile e orientata alle prestazioni. Una sintesi equilibrata tra estetica, funzionalità e innovazione, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e consapevole.

I risultati raggiunti confermano la solidità del progetto: con 15.500 vetture vendute nel 2025 e il traguardo del 2% di quota di mercato raggiunto a dicembre, OMODA JAECOO chiude l’anno con numeri estremamente significativi. Un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno, grazie a una strategia chiara, alla competenza del team e alla fiducia crescente da parte dei clienti. A rafforzare ulteriormente la proposta contribuisce una politica di garanzia tra le più competitive del settore: 7 anni o 150.000 chilometri, senza limiti di percorrenza per i primi 3 anni, che diventano 8 anni o 160.000 chilometri per il modello Omoda 7. Un segnale concreto di affidabilità e attenzione verso il cliente, che si traduce in maggiore serenità e valore nel tempo.

Nel cuore di Cuneo, l’headquarter GINO di Via Torino 234 rappresenta un punto di riferimento per il territorio e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a una nuova idea di mobilità. Il salone OMODA JAECOO non è semplicemente uno showroom, ma uno spazio dinamico e contemporaneo, progettato per offrire un’esperienza completa e coinvolgente. Qui, innovazione, tecnologia e relazione con il cliente si incontrano per creare un ambiente in cui informarsi, confrontarsi e scegliere con consapevolezza.

L’approccio adottato è chiaro e orientato alla qualità del servizio: mettere al centro le persone, offrendo un accompagnamento professionale in ogni fase, dalla scoperta dei modelli fino alla definizione della soluzione più adatta, sia in termini di acquisto sia di noleggio. Le giornate organizzate presso lo showroom rappresentano un’occasione preziosa per entrare in contatto diretto con le novità di gamma, approfondire le caratteristiche tecniche dei veicoli e conoscere da vicino tutte le opportunità disponibili, incluse promozioni dedicate e formule flessibili.

In questo contesto, eventi tematici e test drive assumono un ruolo centrale. Non si tratta soltanto di mettersi al volante, ma di vivere un’esperienza concreta, capace di trasmettere il valore reale di una nuova generazione di veicoli. Guidare un modello OMODA o JAECOO significa entrare in contatto con tecnologie avanzate, sistemi di sicurezza evoluti e soluzioni di connettività pensate per semplificare e migliorare la vita quotidiana. Un’esperienza immersiva, che permette di comprendere appieno la filosofia del brand: innovazione accessibile, design distintivo e prestazioni affidabili.

Protagonista assoluto delle ultime novità è il nuovo Jaecoo 8, SUV che rappresenta in modo emblematico la visione del marchio. Linee decise, presenza su strada importante e una forte attenzione al comfort rendono questo modello una proposta ideale per chi cerca versatilità senza rinunciare allo stile. Le prestazioni solide si accompagnano a una dotazione tecnologica completa, progettata per rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più interconnessa e attenta all’impatto ambientale. Jaecoo 8 si inserisce perfettamente in un contesto in cui affidabilità, sicurezza e innovazione sono requisiti fondamentali.

Il design, oggi più che mai, gioca un ruolo centrale nell’evoluzione dell’automobile. Non si tratta solo di estetica, ma di un linguaggio progettuale capace di integrare aerodinamica, efficienza energetica e identità visiva. Le linee diventano più scolpite e funzionali, gli interni si trasformano in ambienti digitali, dove interfacce intuitive e materiali di qualità contribuiscono a creare un’esperienza di bordo sempre più immersiva. Parallelamente, il futuro dell’auto si sviluppa attorno a concetti come connettività avanzata, guida assistita e integrazione con ecosistemi smart, in cui il veicolo dialoga costantemente con l’ambiente circostante. In questo scenario, i modelli OMODA & JAECOO interpretano il cambiamento con coerenza, proponendo soluzioni che coniugano stile, tecnologia e sostenibilità, anticipando le esigenze della mobilità di domani.

L’headquarter GINO si distingue così come uno spazio vivo e in continua evoluzione, capace di trasformare ogni appuntamento in un momento di scoperta e confronto. Non solo un luogo dove vedere e acquistare un’auto, ma un vero e proprio hub dedicato alla mobilità del presente e del futuro.

Il prossimo appuntamento è già fissato: Open Weekend il 23 e 24 maggio, a Cuneo e Rivoli (TO). Due giornate pensate per offrire al pubblico un’esperienza completa, tra promozioni esclusive, consulenze personalizzate e la possibilità di testare su strada il nuovo Jaecoo 8, unico protagonista dei test drive del fine settimana. Un’occasione concreta per conoscere da vicino un modello destinato a diventare un punto di riferimento nel suo segmento.

Prenotare il proprio test drive significa fare un passo deciso verso una mobilità più evoluta, consapevole e in linea con le sfide del futuro.

I posti sono limitati: il momento per scoprire Jaecoo 8 è adesso. Clicca qui.