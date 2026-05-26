Anche a Busca la campagna di sensibilizzazione contro l'uso errato dei cestini pubblici

È stata avviata in questi giorni, una campagna di sensibilizzazione per il corretto utilizzo dei cestini stradali. L’iniziativa è promossa per conto del Comune, assessorato all’ Ambiente, dal Consorzio Ecologico Cuneese e San Germano Iren per richiamare la comunità al rispetto delle regole e del decoro urbano.



Attraverso una tornata di affissioni nei comuni del CEC, si intende evidenziare che, troppo spesso, i cestini non vengono utilizzati correttamente e che devono essere riempiti solamente con i piccoli rifiuti da passeggio e non con quelli domestici, da conferire invece utilizzando l’apposito sistema di raccolta presente nel proprio comune, per Busca il sistema porta a porta.



«L’utilizzo corretto dei cestini stradali è un gesto semplice e concreto di senso civico per la propria città – commenta l’assessore all’Ambiente Diego Bressi -. Invitiamo come sempre i cittadini a rispettare le regole e a segnalare situazioni di incuria o disordine in quanto il contributo da parte di tutti è fondamentale».



Info e segnalazioni

- Polizia Locale - Piano terra

- Ufficio Ambiente – 1° piano, sportello di fronte all’Anagrafe - tel. 0171 948610 -email: sportellotassarifiuti@comune.busca.cn.it



Tramite le app:

- Iren Ambiente, nella sezione “Servizi” in basso a destra utilizzare il tasto “Contattaci – Richieste e segnalazioni”;

- Tabui, nella sezione in basso a destra “Aggiungi” è possibile segnalare eventuali abbandoni corredati da fotografia e posizione.