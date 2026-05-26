Un nuovo albero nel Parco dei nati buschesi

Busca continua a crescere: sono 84 i bambini nati lo scorso anno, un dato in aumento che racconta una comunità accogliente e a misura di famiglia. Questa mattina, sabato 23 maggio, si è festeggiato lungo il Maira, dove si è svolta l’iniziativa “Nuovi nati – Piccoli buschesi crescono”, promossa dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Famiglia e dalla Consulta delle Famiglie.



Come da tradizione, è stato messo a dimora un albero dedicato ai nuovi nati e per quest’anno è stato scelto un ontano, simbolo di resilienza e che anche nelle rigide temperature invernali è capace di regalare una bella fioritura.



Alla cerimonia hanno partecipato i piccoli protagonisti con le loro famiglie, insieme al sindaco Ezio Donadio, all’assessora alla Famiglia Lucia Rosso, alla vicesindaca Beatrice Aimar, alla presidente della Fondazione Scuola dell’infanzia Don Becchis Lella Flego e al presidente della Consulta delle Famiglie Massimiliano Marabotto. Presenti anche le operatrici dell’associazione Insieme a Voi, che gestisce il nido Pachidù e ha curato il laboratorio conclusivo della mattinata.



Il sindaco Donadio: «Siamo molto legati a questa iniziativa, vedere i bambini delle scorse edizioni tornare con i genitori a visitare gli alberi della loro leva e muovere qui i primi passi è davvero emozionante. Il dato delle nascite in aumento è un segnale importante, tanto più in questo periodo, e questo conferma che Busca sa essere attrattiva per le famiglie. Continueremo a investire in questa direzione, dalle strutture al supporto scolastico, fino alle proposte educative e sportive. L’auspicio è che questo luogo diventi sempre più un parco delle generazioni buschesi, simbolo di radici e appartenenza».