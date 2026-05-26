Enoteca Regionale del Roero premia le attività storiche dell’accoglienza del territorio [ FOTO E VIDEO]

Si è svolta lunedì 25 maggio, presso la sede dell’Enoteca Regionale del Roero a Canale, la cerimonia di consegna dei Diplomi di benemerenza alle attività di ristorazione e alle strutture ricettive del Roero iscritte alla Camera di Commercio da oltre 25 anni.

Un riconoscimento formale, seppur simbolico, che l’Enoteca ha voluto promuovere per esprimere gratitudine verso quelle realtà che, con continuità, professionalità e radicamento, hanno contribuito nel tempo alla crescita dell’accoglienza, della ristorazione e dell’immagine turistica del territorio.

La cerimonia ha riunito nella sede di via Roma 57 i titolari delle attività premiate, insieme ai Sindaci di riferimento e ai rappresentanti delle associazioni di categoria, in un momento di incontro e riconoscenza rivolto a chi ha saputo interpretare il Roero non soltanto come luogo di lavoro, ma come spazio di relazione, ospitalità e racconto.

Sono intervenuti Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio di Cuneo e Giacomo Badellino, presidente di Ascom Bra.

Il Diploma di benemerenza è stato consegnato alle imprese attive entro il 31 dicembre 2000, a testimonianza di un percorso imprenditoriale che attraversa almeno un quarto di secolo e che rappresenta un patrimonio importante per la comunità locale. Ristoranti, trattorie, alberghi, agriturismi e strutture dell’accoglienza hanno infatti svolto e continuano a svolgere un ruolo decisivo nel rendere il Roero una destinazione riconoscibile, capace di unire vino, cucina, paesaggio e cultura dell’ospitalità.

«Con questa iniziativa – dichiara il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino – abbiamo voluto dire grazie a chi da oltre venticinque anni lavora nel territorio, accoglie visitatori, racconta il Roero attraverso la tavola, il soggiorno, il rapporto diretto con le persone. L’Enoteca nasce per promuovere i vini del Roero, ma sa bene che il vino vive pienamente quando incontra la ristorazione, l’ospitalità e la capacità di fare accoglienza. Queste attività hanno contribuito in modo concreto alla reputazione del nostro territorio e meritavano un riconoscimento pubblico, condiviso con i sindaci e con le associazioni di categoria».

Il servizio di Cristiano Sabre

L’incontro si è concluso con un momento conviviale, occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni, operatori e mondo produttivo, nel segno di una promozione territoriale sempre più integrata.



Ecco l’elenco delle attività premiate:

Agriturismo Cascina Varie - Castagnito

Agriturismo Dei Magi - Priocca

Agriturismo Valdispinso – Santa Vittoria d’Alba

Cantamessa Catering - Priocca

Cantina dei Cacciatori – Monteu Roero

Cantina del Bivio - Canale

Osteria Sibona – Santo Stefano Roero

Re Artu Pizzeria Ristorante – Vezza d’Alba

Ristorante All’Enoteca - Canale

Ristorante Di Vin Roero – Vezza d’Alba

Ristorante Fiordifragola – Sommariva Perno

Ristorante La Campana – Ceresole d’Alba

Ristorante Le Betulle – Santa Vittoria d’Alba

Ristorante L’Ostu ‘D Racunis - Pocapaglia

Ristorante Pizzeria Il Pomodoro – Magliano Alfieri

Ristorante Rocca Rostìa – Monteu Roero

Ristorante Roma - Priocca

Ristorante Tre Ruote – Monticello d’Alba

Trattoria Bric - Castagnito

Trattoria del Peso - Castagnito

Trattoria del Viaggiatore – Sommariva del Bosco

Villa Cornarea - Canale

Con questa cerimonia l’Enoteca Regionale del Roero conferma il proprio ruolo di presidio non solo della cultura del vino, ma più in generale della valorizzazione delle persone, delle imprese e delle esperienze che nel tempo hanno costruito l’identità dell’accoglienza roerina.

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