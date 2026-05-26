Il grazie di Paoletti agli elettori di Roaschia: "Dati sull'affluenza falsati. Al voto l'82% dei residenti"

Maurizio Paoletti, all'indomani dall'elezione a sindaco di Roaschia, ha voluto fare un intervento pubblico sul suo profilo Facebook.

Tanti grazie e la puntualizzazione sulla specificità del piccolo comune, dove i dati dell'affluenza sono falsati da una circostanza particolare: il 60% dei votanti risiede all'estero.

Riportiamo il suo post:

"A due anni dalla fine del mio impegno per Boves (dopo 20 anni di amministrazione) ritorno ad indossare i panni di sindaco di una piccola ma vivace comunità di montagna.

Sarà il richiamo delle mie origini "montanare" (la mia famiglia "i mùris" viene da San Giacomo di Boves e mio nonno andava a fare il fieno in Bisalta), sarà per colpa di Graziella che la sera del mio congedo da Boves mi disse "bene, ora puoi venire a fare il sindaco a Roaschia dopo Bruno", sarà il destino che ci porta dove vuole lui, fatto sta che oggi inizia una nuova sfida che sicuramente non sarà facile ma che raccolgo con entusiasmo e voglia di fare.

Grazie a Bruno Viale, a Graziella Viale ad Elio ed a tutta la squadra che mi ha sostenuto.

Grazie agli elettori che ci hanno dato fiducia ed anche a quelli che hanno votato le altre due liste con i cui rappresentanti lavoreremo insieme per il bene del paese.

Sfatiamo infine, per rispetto ai cittadini di Roaschia, l'informazione giornalistica che parla di affluenza al 33%..... Roaschia rappresenta un unicum in questa provincia con 210 iscritti nelle liste elettorali di cui 86 residenti e 124 all'estero (60%) con la conseguenza che se anche votassero tutti i residenti si arriverebbe al massimo al 40%. La realtà è che ha votato l'82,5% dei residenti, cosa che ci fa sentire l'interesse e la partecipazione di chi vive in montagna e legittima a pieno il mandato ricevuto.

Faremo sentire la voce della montagna che resiste ma che vuole esistere in tutte le sedi.

Il primo appuntamento è già domenica 31 maggio al colle delle Goderie tra Vernante e Roaschia con il passaggio di migliaia di cicloamatori e ciclisti di ogni categoria in occasione della prima edizione dell'Etape Piemonte.