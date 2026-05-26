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Attualità | 26 maggio 2026, 12:38

Nuova area pic nic a Verduno

Realizzata dal Comune in via dei Cristiani, a pochi passi dal concentrico

Nuova area pic nic a Verduno

Una nuova area pic nic è stata realizzata a Verduno, a pochi passi dal paese.

La realizzazione dello spazio è stata voluta dall'Amministrazione della sindaca Marta Giovannini come elemento di promozione di un turismo sostenibile e outdoor, ideale per questo angolo delle Langhe, patrimonio Unesco per i suoi Paesaggi Vitivinicoli.

Immersa nel verde, l’area si trova in via dei Cristiani, una piccola strada piacevole da percorrere a piedi o in bicicletta.

Collegata con sentieri sterrati, ma a uso pubblico, "l’area è pronta ad accogliere chi vuole fare una sosta al fresco, mangiare un panino e - ironizza la Giunta comunale – ‘perché no, anche bere un bicchiere, tanto non si guida".

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