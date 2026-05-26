Nuova area pic nic a Verduno

Una nuova area pic nic è stata realizzata a Verduno, a pochi passi dal paese.
La realizzazione dello spazio è stata voluta dall'Amministrazione della sindaca Marta Giovannini come elemento di promozione di un turismo sostenibile e outdoor, ideale per questo angolo delle Langhe, patrimonio Unesco per i suoi Paesaggi Vitivinicoli.
Immersa nel verde, l’area si trova in via dei Cristiani, una piccola strada piacevole da percorrere a piedi o in bicicletta.
Collegata con sentieri sterrati, ma a uso pubblico, "l’area è pronta ad accogliere chi vuole fare una sosta al fresco, mangiare un panino e - ironizza la Giunta comunale – ‘perché no, anche bere un bicchiere, tanto non si guida".