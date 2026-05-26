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Attualità | 26 maggio 2026, 15:14

Concluso il progetto “il mio amico vigile” alla Primaria di Lesegno

L'agente di Polizia Locale, Claudio Boetti, ha spiegato agli alunni il rispetto delle regole della strada, sia in qualità di pedoni che di conducenti di biciclette o monopattini

Concluso il progetto “il mio amico vigile” alla Primaria di Lesegno

Anche quest’anno si è concluso con successo l’ormai consueto appuntamento con il vigile di Lesegno Claudio Boetti. 

Con video, schede e attività mirate, Claudio ha saputo accompagnare i nostri piccoli alunni sulla “strada della consapevolezza” al fine di diventare, in totale sicurezza, cittadini responsabili. Gli interventi del vigile hanno da sempre lo scopo di “educare” i piccoli cittadini al rispetto delle regole della strada, sia in qualità di pedoni che di conducenti di biciclette o monopattini. Nel corso del progetto i bambini hanno imparato a riconoscere i principali cartelli stradali e a conoscere il codice della strada. In classe quinta Claudio ha inoltre affrontato le tematiche relative al bullismo e all’uso di sostanze quali droghe o alcol per rendere i bambini consapevoli dei rischi ad essi legati. A conclusione dei suoi interventi, sempre in classe quinta, ha somministrato ai bambini una “prova d’esame” rilasciando loro un attestato per avvallare il percorso fatto.

Questo progetto, che ogni anno coinvolge la Scuola Primaria e il Comune di Lesegno, rientra in un più ampio percorso educativo che ravvede nell’educazione civica un contributo fondamentale alla crescita di bambini responsabili e consapevoli.

"Un sentito ringraziamento al Comune di Lesegno che da sempre sa entrare in sinergia con la Scuola attraverso iniziative che creano un tessuto di relazioni su questo territorio - dicono dalla scuola -. In ultimo, ma non per ultimo, grazie a Claudio Boetti per la disponibilità e professionalità verso i piccoli cittadini di domani".

 

redazione

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