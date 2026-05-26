Cuneo e Boves rinnovano l'accordo: il guado ciclopedonale sul Gesso garantito per altri tre anni

Una storia iniziata quasi quarant’anni fa e che continua ancora oggi con una soluzione provvisoria ma molto utilizzata da pedoni e ciclisti.

I Comuni di Cuneo e Boves hanno rinnovato per altri tre anni (2026-2027 e 2028) l’accordo per la gestione del guado sul torrente Gesso che collega la zona del Santuario della Madonna degli Angeli con la frazione Mellana.

Il passaggio sarà quindi garantito anche nel prossimo futuro, sperando che nel frattempo si intercettino dei finanziamenti che consentano un ragionamento diverso e una passerella che non sia soggetta alle piene del torrente.

Verrà ripristinato dopo che l'acqua se lo è portato via attorno al 10 di aprile (LEGGI QUI).

Come ogni anno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, sarà di nuovo agibile.

Una vicenda, come detto, che parte da molto lontano. E che ha un suo Comitato dedicato a tenere viva la richiesta di trovare una soluzione diversa e duratura.

Alla fine degli anni Ottanta, infatti, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e Comune di Boves avevano unito le forze per realizzare una passerella pedonale tra le due sponde del torrente, creando un collegamento diretto tra Mellana e il Santuario. Quel ponte è rimasto in funzione fino ai primi anni Duemila, quando le alluvioni del 2000 e del 2002 lo danneggiarono gravemente. La struttura, diventata inutilizzabile, venne poi demolita nel 2010.

Da allora, per non interrompere il collegamento tra i due versanti del Gesso, il Comune di Cuneo provvede periodicamente alla realizzazione di un guado provvisorio, molto frequentato da residenti, camminatori e da chi vive il Parco fluviale Gesso e Stura.

Il passaggio viene ripristinato due volte l’anno: all’inizio dell’estate, generalmente nel mese di giugno o spesso anche a luglio, e nuovamente tra novembre e dicembre, nel periodo autunnale-invernale, sempre in base alle condizioni del torrente e al livello dell’acqua.

Il nuovo protocollo conferma quindi la collaborazione tra i due Comuni per garantire la manutenzione del collegamento.

La spesa prevista è di 18 mila euro all’anno, ripartita tra le amministrazioni, con la quota maggiore (2/3) sostenuta dal Comune di Cuneo e la restante parte dal Comune di Boves.

Per il territorio si tratta di un collegamento particolarmente sentito. Ma che sarebbe bello non finisse sempre come la tela di Penelope...