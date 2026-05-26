La Cassa Edile di Cuneo celebra le sue eccellenze al castello di Villanova Solaro [FOTO]

Serata ricca di premi e di grandi emozioni quella vissuta venerdì 22 maggio 2026 nella splendida cornice del Castello di Villanova Solaro. L’atteso appuntamento annuale promosso dalla Cassa Edile della provincia di Cuneo ha celebrato la consegna dei Premi di Fedeltà al lavoro e dei Sussidi di studio, sotto un titolo programmatico che ne riassume la visione: “SOLIDI NEL PRESENTE, DINAMICI NEL FUTURO”.

A dare il via ufficiale alle celebrazioni sono stati i saluti delle istituzioni locali, che hanno testimoniato la forte vicinanza del territorio al comparto delle costruzioni. Il Sindaco di Villanova Solaro, Gabriele Giletta, ha accolto calorosamente i presenti, sottolineando l'orgoglio di ospitare una manifestazione di tale rilevanza sociale. A seguire, è stato proiettato un significativo video-saluto da parte del Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il quale ha voluto far sentire la voce e il plauso dell'amministrazione provinciale a tutte le imprese e alle maestranze che ogni giorno contribuiscono a rendere grande e connessa la "Granda".

Una serie di brevi saluti istituzionali sul palco son stati portati da parte dei vertici delle parti sociali, che hanno ribadito la compattezza e la coralità del sistema edile. Per la parte datoriale sono intervenuti Gabriele Gazzano, Presidente di Ance Cuneo, e Michele Quaglia, Vicepresidente di Confartigianato Imprese Cuneo, i quali hanno evidenziato la resilienza del tessuto imprenditoriale locale. Il valore strategico della formazione e della sicurezza è stato invece rilanciato da Elena Lovera, Presidente nazionale di Formedil e del Formedil Cuneo. A testimoniare la centralità del dialogo e delle tutele per gli addetti del settore i referenti delle sigle sindacali di categoria: Claudio Papa per la Feneal Uil, Massimo Cogliandro per la Fillea Cgil e Nunzio Licata per la Filca Cisl, uniti nel riconoscere l'importanza del modello bilaterale e la fondamentale sinergia tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per la crescita futura del settore.

Questo importante momento di condivisione ha fatto da perfetto preludio a un'iniziativa che ha visto l’ente paritetico bilaterale distribuire complessivamente quasi 163 mila euro di premi in denaro: nello specifico, 109.500 euro sono stati destinati a 90 lavoratori con 25 e 30 anni di anzianità nel settore, mentre 52.900 euro sono andati a beneficio di 156 studenti tra università e scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'orgoglio dei costruttori: l'intervento del Presidente Paoli

Il Presidente della Cassa Edile cuneese, Andrea Paoli, ha aperto la serie delle relazioni toccando le corde dell'orgoglio profondo della categoria e ringraziando le maestranze che operano sul territorio in ogni stagione. Rivolgendosi nel pomeriggio direttamente ai figli dei lavoratori edili per la consegna dei sussidi di studio, ha ricordato il valore del sacrificio dei loro genitori.

"Noi arriviamo dove c'è solo terra, fango o un vecchio rudere e con la fatica trasformiamo la materia grezza in case, scuole, fabbriche. È la sapienza delle mani, ma è anche solidarietà e sicurezza condivisa. Se la nostra 'Granda' oggi è più connessa lo dobbiamo a questo spirito: mentre la politica discute, noi siamo quelli che gettano il calcestruzzo. Lo abbiamo fatto per i cantieri complessi dell'Asti-Cuneo e del Tunnel del Colle di Tenda, e siamo pronti per la futura circonvallazione di Mondovì e le sfide del PNRR. In un’epoca dominata dal virtuale, i nostri operai creano cose reali che sfidano il tempo."

"Cari ragazzi" – ha aggiunto Paoli rivolgendosi agli studenti – "avete messo nello studio la stessa tenacia che i vostri genitori mettono in cantiere sotto il sole o nel freddo pungente. Siate orgogliosi delle mani callose dei vostri padri: la loro 'sapienza del fare' è la fondamenta solida su cui oggi poggia la vostra 'sapienza del sapere'. Questo premio è un investimento che facciamo sulle vostre teste e sui vostri cuori."

Welfare, famiglie e sicurezza: la visione del Vicepresidente Davide Veltri

Il Vice Presidente Davide Veltri si è focalizzato sulla coesione del sistema bilaterale, sul valore della formazione e sul ruolo cruciale delle famiglie nel supportare la quotidianità e la sicurezza del lavoro in cantiere.

"Questa cerimonia è un tributo alla professionalità, alla costanza e al senso di appartenenza. Raggiungere traguardi di 25 o 30 anni di attività significa aver attraversato cambiamenti profondi, sapendosi adattare a nuove tecniche e norme senza mai perdere la propria serietà. Ma dietro ogni lavoratore che opera in sicurezza c'è una serenità domestica che noi, come parti sociali, abbiamo il dovere di tutelare attraverso i servizi e le tutele del nostro sistema di welfare bilaterale. Premiamo le mani che costruiscono, ma ringraziamo i cuori che a casa sostengono quelle mani. Le borse di studio consegnate oggi sono il segno tangibile di questa fiducia: un incoraggiamento ai giovani a proseguire con determinazione, pronti a portare nel domani idee nuove, sostenibilità e innovazione."

Il cuore operativo e il futuro: l'analisi di Giuseppe Trossarello

A chiudere gli interventi programmatici è stato Giuseppe Trossarello, componente della Presidenza Cassa Edile, che ha tracciato il quadro economico di un comparto in salute ed evidenziato il valore strategico del ricambio generazionale:

"I 98 milioni di massa salari registrati nell’anno edile 2025 non sono un semplice indice contabile: sono la prova tangibile della vitalità del nostro settore e del ruolo insostituibile della Cassa Edile sul territorio, un vero polmone finanziario e sociale che protegge il capitale umano e garantisce la legalità. Dietro questi grandi numeri ci sono le persone, le nostre imprese artigiane dove il titolare è in cantiere fianco a fianco con i dipendenti. Gestire una realtà simile richiede una macchina organizzativa oliata e trasparente, per cui ringrazio la struttura operativa della Cassa Edile, la Coordinatrice Emmanuela Boggero e tutto il personale."

Trossarello ha poi ricordato, rivolgendosi ai ragazzi “Oggi ppremiamo la vostra dedizione. La fatica dei vostri genitori si trasforma oggi in un investimento per il vostro domani. Spesso ci chiedono cosa abbiamo costruito nella vita: voi ragazzi siete il nostro cantiere più difficile, ma senza dubbio quello meglio riuscito! "

Un palcoscenico ricco di eccellenze: i premiati della manifestazione

I momenti salienti della serata hanno visto sfilare sul palco del Castello le eccellenze del territorio, a partire da un momento di profonda commozione per la consegna del Riconoscimento Speciale alla Carriera. Deciso dal Comitato di Gestione dell'ente, il premio è andato al sig. Ghigo Gianpiero di Fossano, celebrato dalla platea per i suoi straordinari 40 anni di attività ininterrotta all'interno del settore edile.

La celebrazione è poi proseguita con l'attribuzione dei Premi di Fedeltà al Lavoro 2026, che hanno visto protagonisti novanta lavoratori della provincia. Nello specifico, a ciascuno dei 39 operai che hanno traguardato i 30 anni di attività è stato consegnato un premio di 1.500 euro lordi accompagnato da una targa celebrativa, mentre ad ognuno dei 51 premiati per i 25 anni di cantiere sono andati un riconoscimento di 1.000 euro lordi e un attestato di merito per la costanza professionale dimostrata nel tempo.

Grande spazio nel pomeriggio è stato poi riservato al merito scolastico dei figli dei lavoratori, con la consegna dei Sussidi di Studio annuali, con il riconoscimento di 22 premi a studenti universitari d'eccellenza (650€ cad), 69 a studenti delle scuole secondarie di secondo grado o istituti professionali (400€cad ) e a 62 giovanissimi studenti delle scuole secondarie di primo grado (150€cad)

Il successo dei "Cassa Edile Awards" provinciali

Per il secondo anno consecutivo, la cerimonia ha voluto rinnovare i prestigiosi riconoscimenti della selezione provinciale dei "Cassa Edile Awards" nazionali, ponendo l'accento su storie esemplari di inclusione, sicurezza e crescita professionale.

Il premio per la categoria Woman Can Build è stato assegnato a Preda Marinela Simona, dipendente dell’impresa Manera Sive di Alba, evidenziando il ruolo sempre più centrale, poliedrico e strategico delle donne nei cantieri moderni. Per la categoria Giovani Promesse, il palcoscenico è stato invece per Toma Zef, promettente apprendista presso l’impresa familiare Mazrreku Società a Responsabilità Limitata Semplificata di Bra, simbolo di un ricambio generazionale solido e qualificato. Infine, i riconoscimenti dedicati all'impegno giornaliero e alla sicurezza sul lavoro sono andati a Marengo Luciano (dipendente dell’impresa Marengo e C. S.n.c. di Marengo Geom. Gianpaolo di Grinzane Cavour) e a Ioje Pavel (in forza alla G.Edil Ponteggi S.r.l. di Sommariva del Bosco), a testimonianza di una dedizione quotidiana che mette al centro il rispetto delle regole e la tutela della vita umana.

L'evento è stato reso possibile grazie alla preziosa sinergia e collaborazione di importanti partner del territorio: Banca Alpi Marittime, Banca di Caraglio, Ance Cuneo, Baker Tilly sPA, Bosco Assicurazioni, Confartigianato Cuneo, CQOP Soa, Idrocentro ABITARE, Mozzone Building System, e lo sponsor tecnico Ares Safety Srl.